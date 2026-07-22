Clima
22 de julio de 2026 a la - 05:39

Clima en Paraguay: continúan las tormentas y 9 departamentos siguen en alerta

Las lluvias continuarían hoy en Asunción.
Las lluvias continuarían hoy en Asunción.

Las condiciones climáticas siguen siendo inestables y se esperan nuevas lluvias y tormentas eléctricas en gran parte de Paraguay durante la jornada de hoy. Nueve departamentos están bajo alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” en las próximas horas.

Por ABC Color

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia otra jornada fresca con cielos mayormente nublados, lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas en el norte, sur y este.

Desde poco antes de las 4:00 está vigente una alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - en nueve departamentos: Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú y Presidente Hayes.

Las condiciones del tiempo mejorarían hacia el final de la jornada, pero las precipitaciones continuarían en varias zonas entre mañana, jueves, y el viernes.

Sigue el fresco

El ambiente se mantiene fresco y hoy se esperan temperaturas mínimas de 15 grados centígrados en Asunción y Encarnación, 16 en Ciudad del Este y hasta 17 en el Chaco. Las máximas estarían entre 19 y 25 grados.

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.