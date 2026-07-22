Clima en Paraguay: continúan las tormentas y 9 departamentos siguen en alerta

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia otra jornada fresca con cielos mayormente nublados, lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas en el norte, sur y este.

Desde poco antes de las 4:00 está vigente una alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - en nueve departamentos: Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú y Presidente Hayes.

Las condiciones del tiempo mejorarían hacia el final de la jornada, pero las precipitaciones continuarían en varias zonas entre mañana, jueves, y el viernes.

Sigue el fresco

El ambiente se mantiene fresco y hoy se esperan temperaturas mínimas de 15 grados centígrados en Asunción y Encarnación, 16 en Ciudad del Este y hasta 17 en el Chaco. Las máximas estarían entre 19 y 25 grados.

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.