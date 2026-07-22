IPS plantea invertir en el extranjero tras admitir que supera inversión en bancos

“¿Nuestra Carta Orgánica nos habilita para inversiones en el extranjero?”, preguntó ayer el titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes, durante la última sesión del Consejo de Administración. La consulta surgió tras la advertencia del consejero Emilio Argaña sobre la falta de margen dentro del sistema financiero local. “Al estar esto en los límites, hay que ir buscando otras opciones. En Paraguay hay pocas opciones, pero hay”, señaló.

El debate expone el momento crítico que atraviesa la gestión financiera de la previsional. Ante el agotamiento de espacio legal en los bancos nacionales, las autoridades apuntan ahora a reactivar el Comité de Inversiones con la promesa de optimizar el rendimiento del fondo de jubilaciones.

Exceso del 65%

La discusión sobre los límites normativos se encendió luego de que la Dirección de Inversiones recibiera una propuesta del Banco Continental para la colocación de bonos financieros. Pese a la solidez de la entidad, la respuesta técnica fue un freno categórico debido a que el IPS superó el tope global permitido para el sector bancario.

“Nosotros estamos excedidos, no solamente con este banco –creo que con este banco no hay exceso–, pero la nueva ley establece un límite del 55% para inversiones en bancos. Nosotros estamos cerca del 65%, y al estar excedidos en ningún banco podemos colocar. Aunque la entidad tenga capacidad, la ley general rige por encima de la particular”, declaró José Emilio Argaña, representante del sector empleador.

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Ante esta restricción legal, el Consejo de Administración acordó solicitar una aclaratoria formal y coordinar una reunión de trabajo con la Superintendencia de Jubilaciones para definir con precisión el alcance de los márgenes regulatorios.

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¿Blindaje a Ueno bank?

A la par de esta saturación global, persiste la controversia por los límites individuales por emisor. El pasado 2 de julio el director de Inversiones, Hugo Díaz, había admitido que Ueno Bank (del Grupo Vázquez SAE) era la única entidad desbordada en sus márgenes. “...con respecto al límite máximo de depósitos o inversión por emisor, tenemos márgenes disponibles en todas las entidades, con excepción de Ueno, que está sobrepasado en puntos básicos (...) porque tiene depósitos a la vista”, declaró Hugo Díaz, director de Inversiones.

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Aquel sinceramiento obligó al IPS a anunciar el retiro de los depósitos a la vista en la entidad vinculada a los exsocios del presidente Santiago Peña. Sin embargo, en los últimos días, la postura oficial cambió drásticamente.

La previsional emitió un comunicado afirmando que “hasta la fecha no existe ninguna resolución que determine un incumplimiento de la normativa”, argumento que terminó funcionando como un respaldo directo a la defensa de Ueno Bank.

Advertencia y reglas a medida

Mientras el Consejo enfatiza la urgencia de potenciar el Comité de Inversiones como un “filtro técnico y estratégico”, los antecedentes muestran una flexibilización paulatina de sus reglamentos de control.

Uno de ellos, por ejemplo, fue la eliminación del patrimonio efectivo de una entidad bancaria como un tope para la colocación de fondos.

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Por otro lado, el exasesor de Isaías Fretes, Sergio Lovera, ya había advertido sobre la intención de colocar recursos en el exterior.