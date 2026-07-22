Tormentas se disipan y alerta se reduce a cuatro zonas del país

Según el aviso emitido por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) a las 12:28 de este miércoles, el sistema de tormentas continúa afectando el noreste de la Región Oriental. No obstante, ahora existe una probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo solo de manera “muy puntual” durante las primeras horas de la tarde.
Entre los fenómenos previstos se encuentran lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento de intensidad moderada a fuerte y la ocasional caída de granizos.
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¿Dónde continúa la alerta por tormentas?
La zona de cobertura se concentra actualmente en los siguientes departamentos :
- Norte de San Pedro.
- Norte de Alto Paraná.
- Sur de Amambay.
- Canindeyú.
Esta alerta implica una reducción significativa del área de cobertura, respecto al panorama registrado durante la mañana, cuando la alerta alcanzaba a nueve departamentos del territorio nacional.
Esas lluvias generaron árboles caídos, fuertes raudales y calles inundadas en varias zonas de Alto Paraná.