Marihuana oculta en camionetas importadas de Miami: decomisan más de 300 kilos en Villeta

Un procedimiento de control realizado por funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) permitió descubrir 311,2 kilogramos de marihuana tipo hachís, considerada de alta pureza, ocultos en dos camionetas que llegaron desde Miami, Estados Unidos, dentro de un contenedor destinado a importación.

El hallazgo se produjo durante una inspección física realizada en Terport Villeta, donde agentes aduaneros detectaron un fuerte olor compatible con sustancias estupefacientes al momento de abrir el contenedor.

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El olor alertó a los fiscalizadores

Según el informe oficial, el procedimiento se desarrolló el 27 de julio, en el marco de una verificación previa de rutina sobre el contenedor y su carga.

Al inspeccionar el primero de los vehículos, ubicado en la parte delantera del contenedor, los funcionarios encontraron una caja incorporada a la carrocería. En su interior había paquetes de polietileno de aproximadamente 2,5 kilogramos cada uno que contenían una sustancia desconocida.

Ante la sospecha de un posible cargamento de drogas, la inspección fue suspendida y el caso comunicado de inmediato al administrador de Aduanas, quien notificó a la Dirección General de Vigilancia Aduanera, a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y al Ministerio Público.

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La droga estaba distribuida en compartimentos ocultos

Bajo la dirección de la fiscal especializada en la lucha contra el narcotráfico, Pamela Pérez, se realizaron pruebas de campo que confirmaron que la sustancia correspondía a marihuana tipo hachís.

Posteriormente, mediante técnicas de inspección intrusiva, los intervinientes descubrieron que la droga estaba distribuida en compartimentos especialmente acondicionados dentro de ambas camionetas. Para acceder a ellos fue necesario forzar y desmontar partes de la estructura de los vehículos.

Tras la extracción y el pesaje de todos los paquetes, las autoridades contabilizaron 311,2 kilogramos de marihuana de alta pureza ocultos en los dos rodados.

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Investigan la organización detrás del envío

Las autoridades no informaron aún quién figura como importador del contenedor ni cuál era el destino final de las camionetas una vez nacionalizadas.

El caso quedó a cargo de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público, que ahora busca identificar a los responsables del cargamento y determinar si forma parte de una estructura dedicada al tráfico internacional de drogas utilizando vehículos importados como método de ocultamiento.

El procedimiento representa uno de los mayores decomisos de marihuana detectados este año en un cargamento de importación que ingresó al país por vía marítima y fue descubierto antes de completar el proceso de despacho aduanero.