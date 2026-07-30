Clima
30 de julio de 2026 a la - 16:18

¡Atención! Siete departamentos están ahora en zona de tormentas

Gif tormentas eléctricas sobre el puente Héroes del Chaco.
Gif tormentas eléctricas sobre el puente Héroes del Chaco.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso meteorológico advirtiendo sobre el desarrollo de celdas de tormentas que podrían generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual en la zona centro, este y sur de la Región Oriental durante el transcurso de la tarde.

Por ABC Color

De acuerdo con el boletín difundido por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) poco después de las 15:00 h, se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

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¿Qué zonas del país se encuentran bajo alerta?

Según el aviso de la DMH, la zona de cobertura abarca el centro, este y sur de la Región Oriental, alcanzando específicamente a estos departamentos:

  • Guairá: suroeste
  • Caazapá: en su totalidad
  • Itapúa: en su totalidad
  • Misiones: noreste
  • Paraguarí: este
  • Alto Paraná: sur y norte
  • Canindeyú: este
Mapa satelital de Paraguay mostrando datos meteorológicos, nubes y precipitaciones en diferentes regiones del país.
La Dirección de Meteorología e Hidrología emite alerta por condiciones climáticas adversas en departamentos del centro, este y sur de la Región Oriental

Se aconseja a la población de las zonas afectadas tomar las precauciones correspondientes ante la posibilidad de descargas eléctricas y la caída puntual de granizo.

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