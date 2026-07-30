¡Atención! Siete departamentos están ahora en zona de tormentas

De acuerdo con el boletín difundido por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) poco después de las 15:00 h, se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.
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¿Qué zonas del país se encuentran bajo alerta?
Según el aviso de la DMH, la zona de cobertura abarca el centro, este y sur de la Región Oriental, alcanzando específicamente a estos departamentos:
- Guairá: suroeste
- Caazapá: en su totalidad
- Itapúa: en su totalidad
- Misiones: noreste
- Paraguarí: este
- Alto Paraná: sur y norte
- Canindeyú: este
Se aconseja a la población de las zonas afectadas tomar las precauciones correspondientes ante la posibilidad de descargas eléctricas y la caída puntual de granizo.
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