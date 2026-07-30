¡Atención! Siete departamentos están ahora en zona de tormentas

De acuerdo con el boletín difundido por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) poco después de las 15:00 h, se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

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¿Qué zonas del país se encuentran bajo alerta?

Según el aviso de la DMH, la zona de cobertura abarca el centro, este y sur de la Región Oriental, alcanzando específicamente a estos departamentos:

Guairá: suroeste

Caazapá: en su totalidad

Itapúa: en su totalidad

Misiones: noreste

Paraguarí: este

Alto Paraná: sur y norte

Canindeyú: este

Se aconseja a la población de las zonas afectadas tomar las precauciones correspondientes ante la posibilidad de descargas eléctricas y la caída puntual de granizo.

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