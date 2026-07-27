Inundaciones: intensifican limpieza de arroyos como medida preventiva ante El Niño

Este lunes, cuadrillas operativas de la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres (DGRRD) y de la Dirección de Vialidad concentraron sus labores en la zona ribereña del barrio San Cayetano, abarcando puntos críticos como el arroyo Morotí.

El director de la DGRRD, José Jara, explicó que estas tareas buscan asegurar el correcto drenaje del agua en la ciudad para evitar inundaciones súbitas. La acumulación de basura y sedimentos obstruye el flujo natural en los canales, agravando el impacto tanto de las lluvias intensas como del eventual repunte del río Paraguay.

“Sabemos que actualmente tenemos la amenaza del Niño, así que es importante hacer los trabajos preventivos para evitar cualquier tipo de fenómeno adverso y catastrófico”, señaló.

Para ilustrar el riesgo que representa el fenómeno ambiental, recordó otros episodios de inundación severa en la capital.

“Es muy probable, ojalá que no, que El Niño pueda llegar a niveles extremos como en el año 1983. A medida que el río sube, se va filtrando en los diferentes arroyos como el Mburicaó o el Jaén, y eso va tomando la ciudad. Por eso es vital que los cauces estén descolmatados”, enfatizó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: El Niño: SEN pide consciencia para evitar tirar basura a los raudales

Coordinación y persistencia de basurales

Debido a la magnitud del trabajo operativo y el despliegue de maquinaria pesada requerido, la Comuna trabaja en coordinación constante con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y el Comando Logístico.

Pese a los esfuerzos interinstitucionales, Jara advirtió que la inconsciencia ciudadana sigue siendo uno de los mayores obstáculos para mantener los cauces limpios, ya que mucha gente continúa arrojando desperdicios a los raudales y a la vía pública.

“Tenemos quejas de la ciudadanía y realizamos limpiezas generales, como la última que hicimos en la zona del centro. Lastimosamente, la gente -a través de carriteros- al día siguiente vuelve a tirar basura”, lamentó el director.

Lea más: ¿Cuándo llega “El Niño” a Paraguay? SEN activa medidas preventivas