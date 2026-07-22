El Niño: SEN pide consciencia para evitar tirar basura a los raudales

El fenómeno de El Niño es un evento climático que altera la temperatura del océano Pacífico ecuatorial, lo que genera una modificación de la circulación atmosférica global y altera los patrones de lluvia y temperatura en todo el planeta.

En América del Sur, donde se ubica Paraguay, suele provocar un aumento significativo en las precipitaciones, lo que genera lluvias intensas, tormentas frecuentes y riesgo de inundaciones o crecidas de ríos.

Arsenio Zárate, ministro de la SEN, que coordina los trabajos de contingencia para este evento que tendrá lugar los próximos meses en nuestro país y que ya afecta a Chile con importantes inundaciones, indicó que tanto la Organización Meteorológica Mundial como la Dirección Nacional de Meteorología estiman que se tendrán 200 mm más de lluvia que lo habitual, lo que sumado a los cauces hidrícos taponados con basura, generaría una catastrofe.

“La mayoría de nuestros cauces hídricos están totalmente colmatados y gracias a la ayuda del Comando de Ingeniería en varios municipios se está haciendo los trabajos de descolmatación y si eso no lo hacemos, una lluvia de 100 mm ya nos ahogamos todos porque el arroyo, o sea, el agua que debería de fluir naturalmente, no puede fluir porque está todo trancado”, precisó.

Lea más: Encarnación: ¿cómo prepararse para el fenómeno meteorológico de “El Niño”?

Asfalto no absorve el agua

Recordó también que tanto en Central y capital también influye la gran cantidad de ruta asfaltada, donde no hay espacio de absorción del agua que cae de la lluvia, lo que genera también mayor cantidad de agua que cuando no encuentra salida, se genera un efecto palangana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Uno de los casos puntuales que citó es el de Fuerte Olimpo, donde están trasladando equipos y funcionarios para reparar el muro de contención al que le falta mantenimiento, debido a que justamente podría generar una inundación.

“Al principio íbamos a hacer con el Comando de Ingeniería, pero luego por la necesidad que tenemos acá capital y Central, coordinamos acciones con el gobernador de Alto Paraguay y la SEN va a apoyar con combustible para que se pueda reparar esa defensa, ese muro de contención que tiene de Fuerte Olimpo, porque no hay que olvidarse también que si tenemos una riada importante, esa comunidad puede quedar en una palangana”, detalló.

Insistió en que el esfuerzo principal del Comando de Ingeniería y la Fuerza Armada va a estar enfocado en capital y Central. Recordó que ya intervinieron al menos cuatro veces el arroyo Morotí, de Lambaré, el cual siempre encuentran colmatado de basura.

Lea más: San Pedro, regado por importantes cauces hídricos, no se prepara para enfrentar El Niño

“La perspectiva que nos pasó la Dirección de Meteorología e Hidrología es que encima de lo normal vamos a tener 200 mm más de lluvia que podría caer con este fenómeno de El Niño, porque es niño fuerte. El niño se clasifica en leve, moderado y fuerte, y lo que se está pronosticando de los organismos internacionales, la Organización de Meteorología Mundial, más lo nuestro es que El Niño va a ser un niño fuerte y esa afectación de ese ingreso del niño de Chile ya está sufriendo esa consecuencia actualmente”, precisó.

¿Cuándo llegará El Niño?

Agregó que estiman que el fenómeno afecte a nuestro país luego de que se dé la tormenta de Santa Rosa, que suele darse a final de agosto aproximadamente y es conocida por su ferocidad.

“Este tipo de fenómeno hidrometeorológico nos agarra a todos y el esfuerzo va a ser tremendo, no solamente uno va a parar el carro para atender este espacio, sino todo al mismo tiempo el comportamiento de este tipo de fenómeno, así que va a requerir de una preparación y tomar conciencia”, concluyó.