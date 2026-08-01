Actualizan alerta por tormentas: Asunción y once departamentos afectados para esta tarde

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la alta probabilidad de caída de granizos, según indica la nueva alerta publicada a las 14:13 de hoy.

La Dirección de Meteorología señala que el sistema de tormentas persiste y continúa intensificándose sobre la zona de cobertura.

Debido a esto, no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de forma puntual durante la tarde de hoy.

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¿Dónde habrá tormentas?

Según el boletín meteorológico, la zona de cobertura es el centro-sur de la Región Oriental y Occidental.

Las zonas y departamentos afectados por las tormentas son: