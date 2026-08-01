Clima
01 de agosto de 2026 a la - 15:19

Actualizan alerta por tormentas: Asunción y once departamentos afectados para esta tarde

FOTODELDÍA - ST. PETERSBURG (Rusia), 17/06/2026.- Una mujer camina con su paraguas bajo la lluvia en la avenida Nevsky Prospekt durante un día lluvioso en San Petersburgo. EFE/ANATOLY MALTSEV
FOTODELDÍA - ST. PETERSBURG (Rusia), 17/06/2026.- Una mujer camina con su paraguas bajo la lluvia en la avenida Nevsky Prospekt durante un día lluvioso en San Petersburgo. EFE/ANATOLY MALTSEV ANATOLY MALTSEV

La Dirección de Meteorología emitió una nueva alerta por tormentas en la que anuncian fenómenos de tiempo severo para Asunción y otros once departamentos para la tarde de hoy. Más detalles, en la siguiente nota.

Por ABC Color

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la alta probabilidad de caída de granizos, según indica la nueva alerta publicada a las 14:13 de hoy.

La Dirección de Meteorología señala que el sistema de tormentas persiste y continúa intensificándose sobre la zona de cobertura.

Debido a esto, no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de forma puntual durante la tarde de hoy.

Lea más: Meteorología anuncia jornada de sábado con tormentas y fuertes vientos

¿Dónde habrá tormentas?

Según el boletín meteorológico, la zona de cobertura es el centro-sur de la Región Oriental y Occidental.

Las zonas y departamentos afectados por las tormentas son:

  • Asunción.
  • Cordillera.
  • Guairá.
  • Caaguazú.
  • Caazapá.
  • Itapúa.
  • Misiones.
  • Paraguarí.
  • Alto Paraná (suroeste).
  • Central.
  • Ñeembucú (centro, norte y este).
  • Presidente Hayes.