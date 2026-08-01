Clima
01 de agosto de 2026 a la - 12:40

Meteorología anuncia “fenómenos de tiempo severo” en siete departamentos

Gif de lluvias y tormentas eléctricas en Encarnación.
Imagen ilustrativa: lluvias y tormentas en Encarnación.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) publicó un aviso meteorológico en el que anuncian lluvias, tormentas y otros “fenómenos de tiempo severo” este sábado. ¿Dónde? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

Según la DMH, para hoy se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e inclusive existe una alta probabilidad de caída de granizos.

Al respecto aseguran que “celdas de tormentas asociadas a un sistema convectivo persisten y se intensifican” sobre el territorio nacional y por esto no se descarta la ocurrencia de “fenómenos de tiempo severo” durante esta tarde.

La zona de cobertura del aviso corresponde al centro y sur de la Región Oriental.

Mapa meteorológico digital con datos de temperatura, mostrando diversas ciudades y condiciones atmosféricas en Paraguay.
La DMH expone un mapa meteorológico detallado de Paraguay con información de condiciones atmosféricas.

Siete departamentos afectados

Los siete departamentos afectados son:

  1. Suroeste de Guairá
  2. Oeste de Caazapá
  3. Centro y oeste de Itapúa
  4. Misiones
  5. Centro y sur de Paraguarí
  6. Sur de Central
  7. Ñeembucú

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