Meteorología anuncia “fenómenos de tiempo severo” en siete departamentos

Según la DMH, para hoy se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e inclusive existe una alta probabilidad de caída de granizos.
Al respecto aseguran que “celdas de tormentas asociadas a un sistema convectivo persisten y se intensifican” sobre el territorio nacional y por esto no se descarta la ocurrencia de “fenómenos de tiempo severo” durante esta tarde.
La zona de cobertura del aviso corresponde al centro y sur de la Región Oriental.
Siete departamentos afectados
Los siete departamentos afectados son:
- Suroeste de Guairá
- Oeste de Caazapá
- Centro y oeste de Itapúa
- Misiones
- Centro y sur de Paraguarí
- Sur de Central
- Ñeembucú
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