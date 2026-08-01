Acahay: buscan a tres niños llevados a una comisaría y luego reportados como desaparecidos

La solicitud fue presentada por la defensora pública Gloria Beatriz Torres Ruiz ante el Departamento de Búsqueda y Localización de la Policía Nacional, a cargo del comisario Felipe Figueredo, tras recibir información sobre la desaparición de los menores Alex Cabral (11), Alberto Cabral (10) y Josías Alberto Caballero Bordón (10).

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la nota oficial, los tres nilños vivían en Ypané. Tras una denuncia de vecinos, una patrullera de la Comisaría de Acahay se constituyó en el barrio 15 de Agosto, donde los niños supuestamente estaban deambulando por la vía pública y arrojando piedras contra viviendas. Por este motivo, fueron trasladados a la sede policial local.

Del hecho tuvo conocimiento la hermana de dos de los menores, Acahay. La mujer acudió a la comisaría para retirar a sus hermanos, pero en la dependencia policial le informaron que los niños ya no se encontraban allí.

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¿Dónde están los niños?

Según el informe de la Comisaría de Acahay, los tres niños habrían sido retirados por la responsable de la Codeni de Acahay, Adriana Villalba. Sin embargo, la funcionaria desmintió esa versión, pese a que figura como firmante del acta de procedimiento.

Villalba alegó que rubricó el documento policial sin leerlo detenidamente.

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Ante esta situación, la defensora pública Gloria Torres consideró el caso de extrema gravedad y requirió a la Policía Nacional la activación inmediata de los mecanismos de búsqueda para menores de edad.

Asimismo, solicitó la coordinación con unidades especializadas y la verificación de hospitales, terminales de ómnibus, espacios públicos y otros lugares que puedan aportar información sobre el paradero de los niños.

La institución también pidió que se informen las diligencias realizadas y los resultados obtenidos, con el objetivo de dar seguimiento al caso y coordinar eventuales acciones urgentes.

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El caso fue comunicado al fiscal de turno de Carapeguá, Alcides Espínola, y a la jueza de la Niñez y la Adolescencia de Quiindy, Diana Isasi.

Hasta el momento, no se reportaron datos oficiales sobre la localización de los menores, por lo que continúa el operativo de búsqueda en la zona de Ypané y en localidades cercanas de los departamentos de Paraguarí y Central, informó la defensora Torres.