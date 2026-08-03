Cinco departamentos estarán en área de tormentas esta noche

Para hoy aún se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la alta probabilidad de caída de granizos, según la DMH.

Al respecto, sostienen que celdas de tormentas continúan desarrollándose sobre el país, por lo que no se descarta que puedan ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual de lo que resta de la tarde y las primeras horas de la noche.

La zona de cobertura corresponde al sureste de la región Oriental, al igual que la zona norte y centro de la Occidental.

Departamentos afectados

Los cinco departamentos afectados son:

Este de Caazapá Centro y este de Itapúa Centro, sur y noroeste de Presidente Hayes Suroeste y norte de Alto Paraguay Este de Boquerón

Lea más: Video: Lapachos en flor dan un espectáculo natural en Paso Mbutú