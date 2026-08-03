Video: Lapachos en flor dan un espectáculo natural en Paso Mbutú

Como todos los años, a finales del mes de julio y principios del mes de agosto, los lapachos rosados -o tajy- empiezan a florecer. Uno de los lapachos más reconocidos en el primer departamento es el ubicado en la comunidad de Paso Mbutú, entre los distritos de Horqueta y Arroyito.

Su gran altura, además de indicar su longevidad, hace que desde lejos ya pueda ser observado. Muchas personas que pasan por el lugar aprovechan y se toman fotografías en ese sitio.

En los alrededores no se tienen construcciones altas que impidan ver esta maravilla natural ubicada en la arteria principal de Paso Mbutú.

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Pero esta pequeña población rural, situada a unos 85 kilómetros de la ciudad de Concepción, está rodeada de mucha vegetación. Mediante tomas aéreas se puede ver la gran cantidad de tajy rosado que ha empezado a florecer.

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Por el sitio pasa el río Aquidabán y divide naturalmente con el distrito de Paso Barreto.

Mediante las imágenes captadas por un dron, también se puede observar que, al cruzar el río, los lapachos rosados hacen un contraste con los árboles con verdor.