Nacionales
03 de agosto de 2026 a la - 19:00

Video: Lapachos en flor dan un espectáculo natural en Paso Mbutú

Un añoso y enorme lapacho rosado en flor, ubicado en pleno centro urbano de Paso Mbutú, brinda un espectáculo natural. En casi todo el poblado se puede observar esta especie nativa en florecimiento. La variedad rosada actualmente da color a la zona que es regada por el río Aquidabán.

Por Aldo Rojas

Como todos los años, a finales del mes de julio y principios del mes de agosto, los lapachos rosados -o tajy- empiezan a florecer. Uno de los lapachos más reconocidos en el primer departamento es el ubicado en la comunidad de Paso Mbutú, entre los distritos de Horqueta y Arroyito.

Su gran altura, además de indicar su longevidad, hace que desde lejos ya pueda ser observado. Muchas personas que pasan por el lugar aprovechan y se toman fotografías en ese sitio.

En los alrededores no se tienen construcciones altas que impidan ver esta maravilla natural ubicada en la arteria principal de Paso Mbutú.

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Pero esta pequeña población rural, situada a unos 85 kilómetros de la ciudad de Concepción, está rodeada de mucha vegetación. Mediante tomas aéreas se puede ver la gran cantidad de tajy rosado que ha empezado a florecer.

Asentamiento rural en Pase Mbutú con casas de un piso y árboles de flor rosada en un paisaje verde.
Numerosos tajy rosados han florecido en Paso Mbutú, generando un hermoso paisaje natural.

Por el sitio pasa el río Aquidabán y divide naturalmente con el distrito de Paso Barreto.

Mediante las imágenes captadas por un dron, también se puede observar que, al cruzar el río, los lapachos rosados hacen un contraste con los árboles con verdor.

Puente central rodeado de lapachos en flor y vegetación densa en un paisaje natural.
Los lapachos en flor destacan entre la vegetación en la zona del puente sobre el río Aquidabán.