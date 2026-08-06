Clima
06 de agosto de 2026 a la - 08:32

Meteorología alerta por tormentas fuertes: estas son las zonas afectadas

Se aguardan tormentas en varias zonas del país para el transcurso de esta tarde.
Se anuncian tormentas en varias zonas del país para el transcurso de este jueves.

Un aviso de Meteorología advierte sobre el desarrollo de núcleos de tormentas que podrían generar lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento, descargas eléctricas y caída ocasional de granizo en varios departamentos durante este jueves.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió este jueves un aviso especial ante el desarrollo de núcleos de tormentas sobre la Región Oriental y parte del Chaco.

El pronóstico no descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las próximas horas de este jueves.

Según el aviso, emitido poco después de las 07:00, las condiciones meteorológicas generarán lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

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Departamentos afectados

Las zonas bajo aviso son:

  1. Concepción
  2. San Pedro
  3. Noreste de Cordillera
  4. Guairá
  5. Caaguazú
  6. Caazapá
  7. Noreste de Itapúa
  8. Noreste de Paraguarí
  9. Sur de Alto Paraná
  10. Amambay
  11. Oeste y centro de Canindeyú
  12. Este de Presidente Hayes
  13. Sureste de Alto Paraguay