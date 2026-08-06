Meteorología alerta por tormentas fuertes: estas son las zonas afectadas

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió este jueves un aviso especial ante el desarrollo de núcleos de tormentas sobre la Región Oriental y parte del Chaco.

El pronóstico no descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las próximas horas de este jueves.

Según el aviso, emitido poco después de las 07:00, las condiciones meteorológicas generarán lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

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Departamentos afectados

Las zonas bajo aviso son: