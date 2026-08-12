Clima en Paraguay: ¿hasta cuándo seguirán las lluvias?

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos variables, con probabilidad de lluvias dispersas en gran parte del país, incluyendo a Asunción.

Solo algunas zonas del norte del país no registrarían precipitaciones hoy.

Las lluvias continuarían mañana, jueves, y se esperan también ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluida la capital. Las precipitaciones continuarían al menos hasta el viernes.

Leve alivio del frío

Hoy se registra un leve aumento de la temperatura luego de varios días fríos. Las máximas anunciadas para hoy son de 22 grados centígrados en Asunción, 24 en Ciudad del Este, 20 en Encarnación y hasta 29 en el Chaco, con mínimas entre 11 y 15 grados.

Ciudad Temperatura mínima del miércoles Temperatura máxima del miércoles Concepción 14 °C 25 °C San Pedro 13 °C 25 °C Caacupé 12 °C 22 °C Villarrica 12 °C 22 °C Coronel Oviedo 13 °C 22 °C Caazapá 12 °C 21 °C Encarnación 12 °C 20 °C San Juan Bautista 11 °C 20 °C Paraguarí 12 °C 22 °C Ciudad del Este 14 °C 24 °C Asunción 12 °C 22 °C Pilar 11 °C 20 °C Pedro Juan Caballero 15 °C 27 °C Salto del Guairá 16 °C 24 ºC Pozo Colorado 14 °C 25 °C Fuerte Olimpo 15 °C 29 °C Mariscal Estigarribia 12 °C 28 °C

No se esperan cambios importantes de temperatura durante los próximos días.