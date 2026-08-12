Clima
12 de agosto de 2026 a la - 05:30

Clima en Paraguay: ¿hasta cuándo seguirán las lluvias?

una sra con paragua cruza la calle tras intensa lluvia ,centro de asunciòn
Fernando Romero

Un leve aumento de las temperaturas este miércoles llega acompañado de nuevas precipitaciones dispersas en gran parte del territorio paraguayo.

Por ABC Color

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos variables, con probabilidad de lluvias dispersas en gran parte del país, incluyendo a Asunción.

Solo algunas zonas del norte del país no registrarían precipitaciones hoy.

Las lluvias continuarían mañana, jueves, y se esperan también ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluida la capital. Las precipitaciones continuarían al menos hasta el viernes.

Leve alivio del frío

Hoy se registra un leve aumento de la temperatura luego de varios días fríos. Las máximas anunciadas para hoy son de 22 grados centígrados en Asunción, 24 en Ciudad del Este, 20 en Encarnación y hasta 29 en el Chaco, con mínimas entre 11 y 15 grados.

CiudadTemperatura mínima del miércolesTemperatura máxima del miércoles

Concepción

14 °C

25 °C

San Pedro

13 °C

25 °C

Caacupé

12 °C

22 °C

Villarrica

12 °C

22 °C

Coronel Oviedo

13 °C

22 °C

Caazapá

12 °C

21 °C

Encarnación

12 °C

20 °C

San Juan Bautista

11 °C

20 °C

Paraguarí

12 °C

22 °C

Ciudad del Este

14 °C

24 °C

Asunción

12 °C

22 °C

Pilar

11 °C

20 °C

Pedro Juan Caballero

15 °C

27 °C

Salto del Guairá

16 °C

24 ºC

Pozo Colorado

14 °C

25 °C

Fuerte Olimpo

15 °C

29 °C

Mariscal Estigarribia

12 °C

28 °C

No se esperan cambios importantes de temperatura durante los próximos días.