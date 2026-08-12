Clima en Paraguay: ¿hasta cuándo seguirán las lluvias?

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos variables, con probabilidad de lluvias dispersas en gran parte del país, incluyendo a Asunción.
Solo algunas zonas del norte del país no registrarían precipitaciones hoy.
Las lluvias continuarían mañana, jueves, y se esperan también ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluida la capital. Las precipitaciones continuarían al menos hasta el viernes.
Leve alivio del frío
Hoy se registra un leve aumento de la temperatura luego de varios días fríos. Las máximas anunciadas para hoy son de 22 grados centígrados en Asunción, 24 en Ciudad del Este, 20 en Encarnación y hasta 29 en el Chaco, con mínimas entre 11 y 15 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del miércoles
|Temperatura máxima del miércoles
Concepción
14 °C
25 °C
San Pedro
13 °C
25 °C
Caacupé
12 °C
22 °C
Villarrica
12 °C
22 °C
Coronel Oviedo
13 °C
22 °C
Caazapá
12 °C
21 °C
Encarnación
12 °C
20 °C
San Juan Bautista
11 °C
20 °C
Paraguarí
12 °C
22 °C
Ciudad del Este
14 °C
24 °C
Asunción
12 °C
22 °C
Pilar
11 °C
20 °C
Pedro Juan Caballero
15 °C
27 °C
Salto del Guairá
16 °C
24 ºC
Pozo Colorado
14 °C
25 °C
Fuerte Olimpo
15 °C
29 °C
Mariscal Estigarribia
12 °C
28 °C
No se esperan cambios importantes de temperatura durante los próximos días.