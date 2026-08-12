Fatal accidente en Luque: joven muere tras choque entre motocicleta y camioneta

Una joven de 19 años murió tras protagonizar un accidente de tránsito con una camioneta en la noche del martes, sobre la Autopista Silvio Pettirossi, en Luque. El percance ocurrió alrededor de las 23:30, frente a Plaza Madero.

La víctima fatal fue identificada como Natalia Arami Rodas Recasens, quien se desplazaba al mando de una motocicleta Taiga TL 250 Rally, año 2025, según el informe de la Comisaría 3ª de Luque.

El otro vehículo involucrado fue una camioneta Hyundai New Santa Fe, año 2018, conducida por Keziah Naara Olmedo Daniel, de 21 años, domiciliada en Asunción.

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Habría realizado una maniobra en “U”

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por testigos a la Policía, la joven habría realizado una maniobra en “U” para cruzar la avenida y habría utilizado la franja destinada al paso peatonal del paseo central.

El comisario Gustavo Paiva, jefe de la Comisaría 3ª de Luque, explicó que la motociclista habría ingresado al paseo peatonal y, aparentemente, no habría tomado las precauciones necesarias para realizar la maniobra.

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En esas circunstancias, la motocicleta y la camioneta se encontraron sobre la avenida y se produjo el impacto. Tras el choque, la joven cayó sobre el pavimento y habría sufrido lesiones de extrema gravedad.

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Muerte fue prácticamente instantánea

Agentes policiales acudieron al sitio tras una llamada al sistema 911 y encontraron a la víctima tendida sobre la capa asfáltica.

Bomberos voluntarios de Luque y personal del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) acudieron al lugar. Los intervinientes constataron que la joven ya había fallecido.

El comisario Paiva señaló que la muerte se produjo prácticamente de manera instantánea como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente.

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Investigan las circunstancias del choque

En el lugar fueron encontrados dos cascos de color blanco. Paiva señaló que existe la posibilidad de que la víctima haya utilizado uno de ellos, pero evitó confirmar este dato hasta contar con mayores elementos.

La Policía convocó a personal de Criminalística, al Ministerio Público y al médico forense para realizar las diligencias correspondientes y levantar los indicios del accidente.

También se prevé la realización de la prueba de alcoholemia a la conductora de la camioneta, además del análisis de las imágenes de circuito cerrado que puedan aportar datos sobre la maniobra previa al impacto.