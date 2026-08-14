Alerta meteorológica: prevén tormentas en tres departamentos

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) lanzó una alerta este viernes, advirtiendo sobre condiciones de tiempo severo que afectarán diversas zonas de la Región Oriental durante la tarde.

Según el reporte oficial, núcleos de tormentas se están desarrollando sobre el área de cobertura, con una alta probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual.

El pronóstico anticipa lluvias con tormentas eléctricas de intensidad moderada a fuerte, además de ráfagas de vientos también moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

Lea más: Clima en Paraguay: ¿seguirán las lluvias durante el fin de semana?

El informe técnico detalla que la zona de cobertura comprende el sur y este de la Región Oriental. Específicamente, los departamentos bajo vigilancia son:

Itapúa: zona sur.

Alto Paraná: zonas norte y este.

Canindeyú: zonas centro y este.

Las autoridades meteorológicas instan a la población de estas áreas a tomar las precauciones necesarias ante el desarrollo de estos fenómenos durante el resto de la jornada.