Conmemoran en Asunción los 176 años de la muerte del general José de San Martín

El Instituto Sanmartiniano del Paraguay realizó esta tarde un acto conmemorativo ante el monumento al general José de San Martín, ubicado en la Plaza Santa Teresa de Asunción, al cumplirse 176 años de su fallecimiento.

La ceremonia se inició a las 14:00 y reunió a autoridades y miembros de la institución, invitados especiales y representantes de distintos sectores de la sociedad paraguaya. El encuentro tuvo como eje la reivindicación del legado histórico y los valores asociados a la figura del prócer argentino.

Durante el acto, la presidenta honoraria del Instituto Sanmartiniano del Paraguay, Beatriz González Oddone Rodríguez Alcalá de Bosio, pronunció un discurso en homenaje a San Martín. Destacó la trascendencia de su legado y los principios que marcaron su vida pública.

Ofrenda floral ante el monumento

Uno de los momentos centrales de la ceremonia fue la colocación de una ofrenda floral ante el monumento al general San Martín, como muestra de respeto y reconocimiento a su memoria.

Durante el homenaje se recordó no solo su trayectoria militar y política, sino también su compromiso con los ideales de libertad, servicio, austeridad y grandeza moral.

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La actividad contó con la presencia del vicepresidente del Instituto, capitán de navío Leandro Nonide; el vicepresidente segundo, doctor José Samudio; y el secretario de la institución, doctor Óscar Brelles Mariño.

También participaron el vocal titular, doctor Jorge Codas Thompson, y el comisario general (R) Óscar Pereira, presidente de la Comisión de Relaciones Interinstitucionales del Instituto, además de otros integrantes e invitados especiales.

Vínculos con Argentina

La ceremonia contó igualmente con representantes de las comunidades paraguaya y argentina residentes en el país, en un encuentro que buscó poner en valor los vínculos históricos y culturales entre ambas naciones.

El Instituto Sanmartiniano del Paraguay fue reabierto institucionalmente en marzo de 2026. Desde entonces, plantea como uno de sus objetivos continuar con el estudio y la difusión de la vida, el pensamiento y el legado histórico de San Martín.