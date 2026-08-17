Asunción: incendio en zona de Cerro Guy dejó daños materiales

Un incendio se registró esta tarde en un depósito ubicado dentro de una vivienda del barrio Santa Librada de Asunción, en la zona conocida como Cerro Guy. El fuego generó una importante columna de humo y movilizó a varias compañías de bomberos.

El capitán Diego Vera, de la 5ª Compañía de Bomberos de Lambaré, explicó que recibieron la alerta a través de la central de comunicaciones del Cuerpo de Bomberos. Al llegar las primeras unidades, constataron que las llamas afectaban principalmente al depósito.

Según el bombero, cuando arribó otra unidad al sitio el incendio ya había sido controlado. No obstante, los voluntarios realizaron tareas de remoción y enfriamiento para evitar que el fuego se reavivara.

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Acumulación de materiales reciclables

Vera señaló que en el depósito se almacenaban materiales diversos, debido a que los ocupantes se dedican al reciclaje y suelen acumular elementos en el lugar.

El depósito se encontraba junto a un gallinero perteneciente a un vecino, que también resultó afectado por el siniestro. Los animales fueron encontrados dispersos durante la intervención de los bomberos.

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El capitán destacó que el fuego fue de consideración y que, por la cercanía con otras estructuras, existía riesgo de que el incendio se propagara.

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Varias compañías trabajaron en el lugar

En el procedimiento intervinieron varias unidades de emergencia. Participaron bomberos de la 5ª Compañía de Lambaré, del Mercado 4 y de otras unidades de Asunción.

También acudieron bomberos voluntarios y personal del Cuerpo de Bomberos de la Policía Nacional, quienes trabajaron de manera conjunta para controlar completamente el siniestro.

El incendio dejó únicamente daños materiales. No se reportaron personas heridas ni afectadas por inhalación de humo, según confirmó el capitán Vera.