Clima
30 de agosto de 2026 a la - 10:51

Nuevo aviso de tormentas: estos son los seis departamentos afectados

Se aguardan tormentas en varias zonas del país para el transcurso de esta tarde.
Se aguardan tormentas en varias zonas del país para el transcurso de esta domingo.

Un nuevo aviso meteorológico advierte sobre lluvias con tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posible caída de granizos. El fenómeno afectaría principalmente a sectores de seis departamentos de la Región Oriental durante las próximas horas.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió este domingo un nuevo aviso meteorológico por tormentas que continúan desarrollándose sobre el norte, centro y este de la Región Oriental.

Según el informe oficial, las celdas de tormenta mantienen un crecimiento activo en el área de cobertura y podrían generar fenómenos de tiempo severo de forma puntual durante las próximas horas.

Meteorología prevé lluvias con tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de viento de moderadas a intensas. Además, no se descarta la caída ocasional de granizos en las zonas bajo alerta.

Lea más: Tiempo en Paraguay: anuncian lluvias y tormentas para este domingo

Departamentos afectados por el aviso meteorológico

El aviso afecta a los siguientes sectores de la Región Oriental:

  1. Este de Cordillera
  2. Centro y este de Guairá
  3. Centro y oeste de Caaguazú
  4. Este de Caazapá
  5. Alto Paraná
  6. Centro y este de Canindeyú