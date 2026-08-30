Nuevo aviso de tormentas: estos son los seis departamentos afectados

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió este domingo un nuevo aviso meteorológico por tormentas que continúan desarrollándose sobre el norte, centro y este de la Región Oriental.

Según el informe oficial, las celdas de tormenta mantienen un crecimiento activo en el área de cobertura y podrían generar fenómenos de tiempo severo de forma puntual durante las próximas horas.

Meteorología prevé lluvias con tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de viento de moderadas a intensas. Además, no se descarta la caída ocasional de granizos en las zonas bajo alerta.

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Departamentos afectados por el aviso meteorológico

El aviso afecta a los siguientes sectores de la Región Oriental: