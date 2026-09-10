Alerta meteorológica: estas zonas están bajo riesgo de lluvias y tormentas esta noche

Según el reporte de la DMH, se esperan lluvias con tormentas eléctricas de intensidad moderada a fuerte. Además, el pronóstico incluye ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos en las áreas afectadas por el sistema de tormentas.

Las celdas de tormentas continúan su desarrollo sobre el noreste de la región Oriental. Por este motivo, desde la DMH no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las próximas horas de la jornada.

Zonas bajo vigilancia y pronóstico extendido

Hasta el momento, las zonas bajo alerta meteorológica son el sureste de San Pedro, el noreste de Caaguazú y los sectores centro y norte de Alto Paraná. No se descarta que en las próximas horas se extienda la alerta a otras zonas del país.

La meteoróloga Ana Pereira señaló que, para los próximos días, no se prevé un descenso significativo de las temperaturas. Por el contrario, persistirá un ambiente fresco a cálido en gran parte del territorio nacional, con vientos predominantes del sector sur de intensidad moderada.

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El informe técnico complementa la situación actual con la vigencia de un boletín especial. Este documento anuncia precipitaciones de hasta 60 milímetros y vientos de 90 kilómetros por hora, condiciones que se mantendrán presentes hasta el sábado en las zonas bajo vigilancia.