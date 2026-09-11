Estas son las siete zonas bajo alerta de lluvias y tormentas esta noche

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) lanzó un aviso meteorológico hoy a las 18:30 con el que confirma el desarrollo de tormentas sobre el norte de la región Oriental y gran parte del Chaco.

De acuerdo con los datos, se aguardan precipitaciones, descargas eléctricas, ráfagas de viento de moderadas a fuertes y una alta probabilidad de caída de granizo de forma puntual durante lo que resta de la jornada.

Los departamentos que permanecen bajo alerta son Concepción, zona noreste de San Pedro, Amambay, el norte y este de Canindeyú, el norte de Presidente Hayes, Alto Paraguay y el norte y este de Boquerón. Cabe aclarar que no se descarta que, con el correr de las horas, la alerta se amplíe a otras localidades.

Anuncian un claro descenso térmico

Según el meteorólogo Juan Gamarra, las condiciones de lluvias y tormentas eléctricas se mantendrán firmes durante este sábado. Este fenómeno afectaría al sector norte y este de ambas regiones.

No obstante, se espera una rotación definitiva de los vientos hacia el sector sur con intensidad moderada, lo que propiciará un amanecer fresco en casi todo el país.

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Para el inicio de la próxima semana, se prevé que las mañanas se presenten predominantemente frescas a templadas, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 11 y 17 °C, mientras que las tardes se mantendrán cálidas con máximas que rondarán los 19 a 25 °C.