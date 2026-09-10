Indígenas del Bajo Chaco piden previsión ante llegada de “El Niño”

Martín Rojas, presidente de la CLIBCh, se enucentra en Asunción con el objetivo de reunirse con las autoridades del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para abordar una respuesta conjunta ante el fenómeno “El Niño”.

Al respecto, confirmó que las comunidades sufren seguidamente el impacto de los fenómenos climáticos, tanto sequías como inundaciones, por lo que la intención es coordinar una respuesta rápida en caso de necesidad, al igual que una vía de comunicación más directa.

Según el representante, una inundación el el Bajo Chaco afectaría a 49 comunidades y 93 aldeas, por lo que una planificación institucional es urgente para la zona, más aún para la parte ribereña que tiene una mayor vulnerabilidad.

Asimismo, Rojas confirmó que previamente ya tuvo una reunión con el ministro de la SEN, Arsenio Zárate; sin embargo, espera reactivar otro encuentro ante la necesidad de medicamentos y otros insumos de salud.

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“El Niño”

Recientemente, el el de la Dirección de Meteorología e Hidrología, Eduardo Mingo, confirmó que el fenómeno climático conocido como “El Niño” ya se encuentra plenamente activo desde hace dos meses, lo que traerá consigo lluvias mucho más frecuentes.

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El experto enfatizó que los efectos ya son evidentes en nuestro clima diario y que marcarían la tendencia de las próximas semanas, cuando sistemáticamente se registren eventos lluviosos.

“Su impacto aparentemente se hizo primero presente con la temperatura que ya fue en ascenso. No significa que no hizo frío, pero va en ascenso y, sobre todo, la probabilidad de eventos lluviosos un poco más seguidos también ya está mostrando su cara”, concluyó.

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