Clima
18 de septiembre de 2026 a la - 05:28

Fin de semana con tormentas en Paraguay: ¿Hasta cuándo va a llover?

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Luego de una semana con condiciones climáticas estables, desde hoy el pronóstico meteorológico vuelve a anunciar lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país, que continuarían incluso más allá del sábado y el domingo.

Por ABC Color
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En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Condiciones similares se observarían mañana, sábado, y el domingo, y se extenderían incluso a la primera parte de la próxima semana, con pronósticos de lluvias y tormentas al menos hasta el martes.

Más allá de las precipitaciones, se espera hoy un ambiente cálido con temperaturas máximas de 26 grados en Asunción y Encarnación, 28 en Ciudad del Este y hasta 37 en el Chaco, y mínimas de entre 16 y 22 grados.

CiudadTemperatura mínima del viernesTemperatura máxima del viernes

Concepción

21 °C

33 °C

San Pedro

20 °C

32 °C

Caacupé

21 °C

26 °C

Villarrica

18 °C

26 °C

Coronel Oviedo

18 °C

28 °C

Caazapá

18 °C

26 °C

Encarnación

17 °C

26 °C

San Juan Bautista

17 °C

24 °C

Paraguarí

20 °C

26 °C

Ciudad del Este

16 °C

28 °C

Asunción

21 °C

26 °C

Pilar

17 °C

23 °C

Pedro Juan Caballero

17 °C

30 °C

Salto del Guairá

17 °C

28 ºC

Pozo Colorado

21 °C

31 °C

Fuerte Olimpo

22 °C

37 °C

Mariscal Estigarribia

22 °C

34 °C

Se esperan índices similares mañana. Sin embargo, el domingo se registraría un aumento considerable de la temperatura, con una máxima de 34 grados en la capital.