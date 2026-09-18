Fin de semana con tormentas en Paraguay: ¿Hasta cuándo va a llover?

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.
Condiciones similares se observarían mañana, sábado, y el domingo, y se extenderían incluso a la primera parte de la próxima semana, con pronósticos de lluvias y tormentas al menos hasta el martes.
Más allá de las precipitaciones, se espera hoy un ambiente cálido con temperaturas máximas de 26 grados en Asunción y Encarnación, 28 en Ciudad del Este y hasta 37 en el Chaco, y mínimas de entre 16 y 22 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del viernes
|Temperatura máxima del viernes
Concepción
21 °C
33 °C
San Pedro
20 °C
32 °C
Caacupé
21 °C
26 °C
Villarrica
18 °C
26 °C
Coronel Oviedo
18 °C
28 °C
Caazapá
18 °C
26 °C
Encarnación
17 °C
26 °C
San Juan Bautista
17 °C
24 °C
Paraguarí
20 °C
26 °C
Ciudad del Este
16 °C
28 °C
Asunción
21 °C
26 °C
Pilar
17 °C
23 °C
Pedro Juan Caballero
17 °C
30 °C
Salto del Guairá
17 °C
28 ºC
Pozo Colorado
21 °C
31 °C
Fuerte Olimpo
22 °C
37 °C
Mariscal Estigarribia
22 °C
34 °C
Se esperan índices similares mañana. Sin embargo, el domingo se registraría un aumento considerable de la temperatura, con una máxima de 34 grados en la capital.