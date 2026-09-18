Fin de semana con tormentas en Paraguay: ¿Hasta cuándo va a llover?

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Condiciones similares se observarían mañana, sábado, y el domingo, y se extenderían incluso a la primera parte de la próxima semana, con pronósticos de lluvias y tormentas al menos hasta el martes.

Más allá de las precipitaciones, se espera hoy un ambiente cálido con temperaturas máximas de 26 grados en Asunción y Encarnación, 28 en Ciudad del Este y hasta 37 en el Chaco, y mínimas de entre 16 y 22 grados.

Ciudad Temperatura mínima del viernes Temperatura máxima del viernes Concepción 21 °C 33 °C San Pedro 20 °C 32 °C Caacupé 21 °C 26 °C Villarrica 18 °C 26 °C Coronel Oviedo 18 °C 28 °C Caazapá 18 °C 26 °C Encarnación 17 °C 26 °C San Juan Bautista 17 °C 24 °C Paraguarí 20 °C 26 °C Ciudad del Este 16 °C 28 °C Asunción 21 °C 26 °C Pilar 17 °C 23 °C Pedro Juan Caballero 17 °C 30 °C Salto del Guairá 17 °C 28 ºC Pozo Colorado 21 °C 31 °C Fuerte Olimpo 22 °C 37 °C Mariscal Estigarribia 22 °C 34 °C

Se esperan índices similares mañana. Sin embargo, el domingo se registraría un aumento considerable de la temperatura, con una máxima de 34 grados en la capital.