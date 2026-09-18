Cuánto le cuestan a la Municipalidad de Asunción los seccionaleros de Camilo Pérez

Un total de 16 presidentes de las 45 seccionales coloradas de la capital figuran en la nómina oficial como funcionarios o autoridades de la Municipalidad de Asunción, actualmente bajo la gestión del intendente, Luis Bello (ANR-cartista). Estos cargos representan un costo mensual de Gs. 184 millones para la comuna.

Lea más: Gestión de Bello reincorporó en Vialidad a sumariados por “mafia del asfalto”

El esquema, que incluye a concejales municipales y directores de áreas estratégicas, sostiene una estructura política en plena efervescencia electoral de cara a las elecciones municipales del 4 de octubre, como parte de las bases del Partido Colorado, que postula al cartista Camilo Pérez para la Intendencia de Asunción.

Los 16 presidentes de seccional colorada que figuran con salarios en la Municipalidad de Asunción

La estructura política y partidaria del Partido Colorado está plenamente incrustada en la Municipalidad de Asunción. De las 45 seccionales coloradas de la capital, un total de 16 presidentes se encuentran dentro de la plantilla de funcionarios y autoridades de la comuna capitalina.

De esos 16 presidentes de seccional que ocupan cargos en la Municipalidad de Asunción, 5 son concejales con salarios de más de G. 28 millones, todos del cartismo:

Nasser Esgaib , presidente de la Seccional N° 10;

Miguel Sosa , presidente de la Seccional N° 22,

Javier Pintos , presidente de la Seccional N° 26;

Mariano Cáceres , presidente de la Seccional N° 38 y

Marcelo Centurión, presidente de la Seccional N° 35.

Los presidentes de seccional que trabajan con Luis Bello en la Municipalidad

Los restantes 11 presidentes de seccionales coloradas de Asunción ejercen cargos administrativos, según consta en la planilla de salarios de julio de la Municipalidad de Asunción. De ellos, 7 cumplen funciones en la Intendencia:

Seccional N° 1

Dependencia/Cargo: Dirección de Defensoría al Consumidor (Director)

Salario Mensual: G. 6.321.116

Robert Nelson Núñez Núñez

Seccional N° 4

Dependencia/Cargo: Policlínico Municipal (Director)

Salario Mensual: G. 2.250.000

Lea más: Rocío Vallejo cuestiona qué pasó con los G. 500.000 millones a mas de un año de la salida de Nenecho

Blanca Felicita Doncel de Morales

Seccional N° 7

Dependencia/Cargo: Dirección de Políticas de Género

Salario Mensual: G. 16.200.000

Luis Alfredo Amarilla Villalba

Seccional N° 19

Dependencia/Cargo: Dirección de Desarrollo Urbano

Salario Mensual: G. 6.053.337

Enmanuel Lara Céspedes (hermano del concejal Jesús Lara) (hermano del concejal Jesús Lara)

Seccional N° 25

Dependencia/Cargo: Secretaría Privada

Salario Mensual: G. 2.100.000

Guido Abraham Benítez Segovia

Seccional N° 28

Dependencia/Cargo: Defensoría al Consumidor

Salario Mensual: G. 1.650.000

Lea más: ¿Llevarías a tus hijos a jugar a la Costanera Norte de Asunción?: así está el costoso parque lineal

Hugo Guillermo Fernández Piñánez

Seccional N° 43

Dependencia/Cargo: Dirección de Planificación (Director)

Salario Mensual: G. 18.197.252

Los 4 presidentes de seccional que trabajan en la Junta Municipal

Otros 4 presidentes de seccionales coloradas de Asunción cumplen funciones en la Junta Municipal:

Jorge Sebastián Radice Sanabria (candidato a concejal)

Seccional N° 9

Dependencia/Cargo: Junta Municipal

Salario Mensual: G. 7.332.790

Enrique Osmar Chávez Caballero (ex director del anterior intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez) (ex director del anterior intendente,

Seccional N° 27

Dependencia/Cargo: Junta Municipal

Salario Mensual: G. 8.722.391

Seccional N° 32

Dependencia/Cargo: Junta Municipal

Salario Mensual: G. 4.996.414

Lea más: Bello entregó a Fiscalía informe final de “mafia del asfalto” tras nuevas irregularidades en Vialidad

Oscar “Piriki” Rodríguez Ferreira (cuñado de Nenecho Rodríguez) de

Seccional N° 36

Dependencia/Cargo: Junta Municipal (Defensor)

Salario Mensual: G. 19.479.475

Dependencias, cargos y montos exactos que perciben los operadores políticos en la Municipalidad

En términos económicos, el desembolso mensual que realiza la comuna en concepto de salarios para estos 16 presidentes de seccional asciende a un total de G. 184.805.066 cada mes. Esto significa, a su vez, un gasto al año de G. 2.402 millones para el contribuyente asunceno.

En las elecciones municipales del próximo 4 de octubre, los cinco concejales municipales que ocupan presidencias de seccional, Nasser Esgaib , Miguel Sosa, Javier Pintos, Mariano Cáceres y Marcelo Centurión, se encuentran pugnando por su reelección (rekutu) en la Junta Municipal.

Lea más: “Vertederos Clandestinos Cero”: identifican a infractores en el barrio Roberto L. Pettit

A los ediles en ejercicio se suman otros tres presidentes de seccionales que actualmente prestan servicios como funcionarios en la comuna y que también buscan integrar la Junta Municipal en el próximo período de Gobierno.

Entre los funcionarios municipales postulantes figuran Carlos Adolfo Morel Gadea, cuya dependencia se vio salpicada por recientes denuncias de cajas paralelas, Jorge Sebastián Radice Sanabria y Oscar “Piriki” Rodríguez, cuñado del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, colorado cartista que debió renunciar a la Intendencia en agosto del año pasado, presionado por un desvío de G. 512.000 millones en bonos que eran para obras que no se ejecutaron.

Concejales en ejercicio y candidatos que buscan asegurar un lugar en la próxima Junta Municipal

Fuera del ámbito estrictamente municipal, otros 25 presidentes de seccional colorada de Asunción se encuentran distribuidos en diferentes dependencias del Estado paraguayo.

De estos, 9 trabajan en el Poder Legislativo, 13 en el Poder Ejecutivo y tres en entes descentralizados:

Iván Rolando Chilavert Domínguez (candidato a concejal)

Seccional N° 2

Institución: Cámara de Diputados

Salario: G. 16.501.800

Juan Carlos Duarte Duré

Seccional N° 3

Institución: Conatel

Salario: G. 32.183.700

Lea más: Caja paralela: Asunción no puede seguir operando bajo los códigos de “la cosa nostra”

Herminio David Espínola López

Seccional N° 5

Institución: Conatel

Salario: G. 22.752.900

Fabián Modesto Benítez

Seccional N° 6

Institución: Cámara de Diputados

Salario: G. 5.712.000

Edgar Rodrigo Basualdo

Seccional N° 8

Institución: Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear

Salario: G. 15.954.920

Miguel Ángel Zárate Godoy

Seccional N° 11

Institución: DNIT (hasta agosto de 2025)

Salario: G. 1.340.000

Arnaldo Samaniego González

Seccional N° 12

Institución: Cámara de Senadores (Senador)

Salario: G. 37.900.000

Lea más: “Vertederos cero”: Municipalidad impide vertido de basura en Asunción

Gustavo Mariano Aquino Mora

Seccional N° 14

Institución: Dinacopa

Salario: G. 6.414.240

Seccional N° 15

Institución: Registro Civil (Director)

Salario: G. 20.447.532

Iván Alfredo Arévalo Rodríguez

Seccional N° 16

Institución: Cámara de Senadores (hasta julio 2026)

Salario: G. 22.787.700

Mario Daniel Fernández Morales (candidato a concejal) (candidato a concejal)

Seccional N° 17

Institución: MUVH

Salario: G. 18.130.600

Diosnel Alfredo Miranda Afara

Seccional N° 18

Institución: Dinacopa

Salario: G. 13.344.800

José Jara Rojas

Seccional N° 20

Institución: IPS

Salario: 32.000.000

Lea más: Escrachan a “Nenecho” Rodríguez por desvío de los G. 500.000 millones

Julio Vega

Seccional N° 21

Institución: DNIT (hasta julio 2026)

Salario: 12.689.215

Jorge Marcelo Maidana Tillería

Seccional N° 29

Institución: Essap

Salario: 6.993.000

Ruth Pamela Ojeda Auada

Seccional N° 30

Institución: Cámara de Diputados

Salario: G. 16.022.412

Enrique Matías Cantero Villalba

Seccional N° 31

Institución: Cámara de Senadores

Salario: G. 22.100.000

Lea más: Presunto desvío de combustible en Municipalidad de Asunción: hallan tanques y bidones sin control

Sara Sabina Bogarín Colman

Seccional N° 34

Institución: Ministerio de Salud

Salario: G. 18.021.194

Seccional N° 37

Institución: MUVH

Salario: G. 21.100.000

Paolo Elías Leite Velázquez

Seccional N° 39

Institución: Cámara de Diputados

Salario: 18.839.436

Víctor José Emilio Basualdo Ramírez

Seccional N° 40

Institución: Cámara de Senadores

Salario: G. 16.900.000

Lea más: Caos vehicular y abandono de la PMT: el desastre tras cierre de la avenida Augusto Roa Bastos

Gerardo Gómez Cuenca

Seccional N° 41

Institución: Essap

Salario: G. 9.587.000

Ernaldo Edgardo Cardozo Benítez

Seccional N° 42

Institución: DNIT

Salario: G. 23.161.043

Alfredo René Benítez Cabrera

Seccional N° 44

Institución: Dinacopa

Salario: G. 13.344.800

Lea más: Bello apura firma de contrato colectivo ante presiones, a días de elecciones municipales

Alcides Herminio Florentín Valdez

Seccional N° 45

Institución: Cámara de Diputados

Salario: G. 10.080.000

Entre los casos particulares dentro de estas instituciones estatales, figura Iván Rolando Chilavert Domínguez, quien cumple funciones en la Cámara de Diputados y es candidato a concejal de la Lista 1 en Asunción.

Otro caso llamativo es el de Mario Daniel “Dani” Fernández Morales, funcionario del Ministerio de Urbanismo y candidato a concejal de Asunción por la Lista 1, junto a Camilo Pérez (ANR-HC), y a ellos se suma Nelson Alcides Mora Peralta, ex jefe de Gabinete de Nenecho y cercano colaborador de la campaña de Dani Fernández.

Lea más: Elecciones: Asunción tiene más de 452.000 electores y la mayoría son mujeres

Mantener a este bloque en ministerios, entes descentralizados y el Congreso representa un costo anual de G. 5.776 millones. En total, la estructura de presidentes de seccional les cuesta a los paraguayos un total de G. 8.178 millones (aproximadamente US$ 1,4 millones) al año, solamente en salarios.