Cuánto le cuestan a la Municipalidad de Asunción los seccionaleros de Camilo Pérez

Un total de 16 presidentes de las 45 seccionales coloradas de la capital figuran en la nómina oficial como funcionarios o autoridades de la Municipalidad de Asunción, actualmente bajo la gestión del intendente, Luis Bello (ANR-cartista). Estos cargos representan un costo mensual de Gs. 184 millones para la comuna.
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El esquema, que incluye a concejales municipales y directores de áreas estratégicas, sostiene una estructura política en plena efervescencia electoral de cara a las elecciones municipales del 4 de octubre, como parte de las bases del Partido Colorado, que postula al cartista Camilo Pérez para la Intendencia de Asunción.
Los 16 presidentes de seccional colorada que figuran con salarios en la Municipalidad de Asunción
La estructura política y partidaria del Partido Colorado está plenamente incrustada en la Municipalidad de Asunción. De las 45 seccionales coloradas de la capital, un total de 16 presidentes se encuentran dentro de la plantilla de funcionarios y autoridades de la comuna capitalina.
De esos 16 presidentes de seccional que ocupan cargos en la Municipalidad de Asunción, 5 son concejales con salarios de más de G. 28 millones, todos del cartismo:
- Nasser Esgaib, presidente de la Seccional N° 10;
- Miguel Sosa, presidente de la Seccional N° 22,
- Javier Pintos, presidente de la Seccional N° 26;
- Mariano Cáceres, presidente de la Seccional N° 38 y
- Marcelo Centurión, presidente de la Seccional N° 35.
Los presidentes de seccional que trabajan con Luis Bello en la Municipalidad
Los restantes 11 presidentes de seccionales coloradas de Asunción ejercen cargos administrativos, según consta en la planilla de salarios de julio de la Municipalidad de Asunción. De ellos, 7 cumplen funciones en la Intendencia:
Seccional N° 1
Dependencia/Cargo: Dirección de Defensoría al Consumidor (Director)
Salario Mensual: G. 6.321.116
- Robert Nelson Núñez Núñez
Seccional N° 4
Dependencia/Cargo: Policlínico Municipal (Director)
Salario Mensual: G. 2.250.000
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- Blanca Felicita Doncel de Morales
Seccional N° 7
Dependencia/Cargo: Dirección de Políticas de Género
Salario Mensual: G. 16.200.000
- Luis Alfredo Amarilla Villalba
Seccional N° 19
Dependencia/Cargo: Dirección de Desarrollo Urbano
Salario Mensual: G. 6.053.337
- Enmanuel Lara Céspedes (hermano del concejal Jesús Lara)
Seccional N° 25
Dependencia/Cargo: Secretaría Privada
Salario Mensual: G. 2.100.000
- Guido Abraham Benítez Segovia
Seccional N° 28
Dependencia/Cargo: Defensoría al Consumidor
Salario Mensual: G. 1.650.000
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- Hugo Guillermo Fernández Piñánez
Seccional N° 43
Dependencia/Cargo: Dirección de Planificación (Director)
Salario Mensual: G. 18.197.252
Los 4 presidentes de seccional que trabajan en la Junta Municipal
Otros 4 presidentes de seccionales coloradas de Asunción cumplen funciones en la Junta Municipal:
- Jorge Sebastián Radice Sanabria (candidato a concejal)
Seccional N° 9
Dependencia/Cargo: Junta Municipal
Salario Mensual: G. 7.332.790
- Enrique Osmar Chávez Caballero (ex director del anterior intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez)
Seccional N° 27
Dependencia/Cargo: Junta Municipal
Salario Mensual: G. 8.722.391
Seccional N° 32
Dependencia/Cargo: Junta Municipal
Salario Mensual: G. 4.996.414
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- Oscar “Piriki” Rodríguez Ferreira (cuñado de Nenecho Rodríguez)
Seccional N° 36
Dependencia/Cargo: Junta Municipal (Defensor)
Salario Mensual: G. 19.479.475
Dependencias, cargos y montos exactos que perciben los operadores políticos en la Municipalidad
En términos económicos, el desembolso mensual que realiza la comuna en concepto de salarios para estos 16 presidentes de seccional asciende a un total de G. 184.805.066 cada mes. Esto significa, a su vez, un gasto al año de G. 2.402 millones para el contribuyente asunceno.
En las elecciones municipales del próximo 4 de octubre, los cinco concejales municipales que ocupan presidencias de seccional, Nasser Esgaib , Miguel Sosa, Javier Pintos, Mariano Cáceres y Marcelo Centurión, se encuentran pugnando por su reelección (rekutu) en la Junta Municipal.
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A los ediles en ejercicio se suman otros tres presidentes de seccionales que actualmente prestan servicios como funcionarios en la comuna y que también buscan integrar la Junta Municipal en el próximo período de Gobierno.
Entre los funcionarios municipales postulantes figuran Carlos Adolfo Morel Gadea, cuya dependencia se vio salpicada por recientes denuncias de cajas paralelas, Jorge Sebastián Radice Sanabria y Oscar “Piriki” Rodríguez, cuñado del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, colorado cartista que debió renunciar a la Intendencia en agosto del año pasado, presionado por un desvío de G. 512.000 millones en bonos que eran para obras que no se ejecutaron.
Concejales en ejercicio y candidatos que buscan asegurar un lugar en la próxima Junta Municipal
Fuera del ámbito estrictamente municipal, otros 25 presidentes de seccional colorada de Asunción se encuentran distribuidos en diferentes dependencias del Estado paraguayo.
De estos, 9 trabajan en el Poder Legislativo, 13 en el Poder Ejecutivo y tres en entes descentralizados:
- Iván Rolando Chilavert Domínguez (candidato a concejal)
Seccional N° 2
Institución: Cámara de Diputados
Salario: G. 16.501.800
- Juan Carlos Duarte Duré
Seccional N° 3
Institución: Conatel
Salario: G. 32.183.700
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- Herminio David Espínola López
Seccional N° 5
Institución: Conatel
Salario: G. 22.752.900
- Fabián Modesto Benítez
Seccional N° 6
Institución: Cámara de Diputados
Salario: G. 5.712.000
- Edgar Rodrigo Basualdo
Seccional N° 8
Institución: Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear
Salario: G. 15.954.920
- Miguel Ángel Zárate Godoy
Seccional N° 11
Institución: DNIT (hasta agosto de 2025)
Salario: G. 1.340.000
- Arnaldo Samaniego González
Seccional N° 12
Institución: Cámara de Senadores (Senador)
Salario: G. 37.900.000
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- Gustavo Mariano Aquino Mora
Seccional N° 14
Institución: Dinacopa
Salario: G. 6.414.240
Seccional N° 15
Institución: Registro Civil (Director)
Salario: G. 20.447.532
- Iván Alfredo Arévalo Rodríguez
Seccional N° 16
Institución: Cámara de Senadores (hasta julio 2026)
Salario: G. 22.787.700
- Mario Daniel Fernández Morales (candidato a concejal)
Seccional N° 17
Institución: MUVH
Salario: G. 18.130.600
- Diosnel Alfredo Miranda Afara
Seccional N° 18
Institución: Dinacopa
Salario: G. 13.344.800
- José Jara Rojas
Seccional N° 20
Institución: IPS
Salario: 32.000.000
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- Julio Vega
Seccional N° 21
Institución: DNIT (hasta julio 2026)
Salario: 12.689.215
- Jorge Marcelo Maidana Tillería
Seccional N° 29
Institución: Essap
Salario: 6.993.000
- Ruth Pamela Ojeda Auada
Seccional N° 30
Institución: Cámara de Diputados
Salario: G. 16.022.412
- Enrique Matías Cantero Villalba
Seccional N° 31
Institución: Cámara de Senadores
Salario: G. 22.100.000
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- Sara Sabina Bogarín Colman
Seccional N° 34
Institución: Ministerio de Salud
Salario: G. 18.021.194
- Nelson Alcides Mora Peralta (ex jefe de Gabinete de Nenecho)
Seccional N° 37
Institución: MUVH
Salario: G. 21.100.000
- Paolo Elías Leite Velázquez
Seccional N° 39
Institución: Cámara de Diputados
Salario: 18.839.436
- Víctor José Emilio Basualdo Ramírez
Seccional N° 40
Institución: Cámara de Senadores
Salario: G. 16.900.000
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- Gerardo Gómez Cuenca
Seccional N° 41
Institución: Essap
Salario: G. 9.587.000
- Ernaldo Edgardo Cardozo Benítez
Seccional N° 42
Institución: DNIT
Salario: G. 23.161.043
- Alfredo René Benítez Cabrera
Seccional N° 44
Institución: Dinacopa
Salario: G. 13.344.800
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- Alcides Herminio Florentín Valdez
Seccional N° 45
Institución: Cámara de Diputados
Salario: G. 10.080.000
Entre los casos particulares dentro de estas instituciones estatales, figura Iván Rolando Chilavert Domínguez, quien cumple funciones en la Cámara de Diputados y es candidato a concejal de la Lista 1 en Asunción.
Otro caso llamativo es el de Mario Daniel “Dani” Fernández Morales, funcionario del Ministerio de Urbanismo y candidato a concejal de Asunción por la Lista 1, junto a Camilo Pérez (ANR-HC), y a ellos se suma Nelson Alcides Mora Peralta, ex jefe de Gabinete de Nenecho y cercano colaborador de la campaña de Dani Fernández.
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Mantener a este bloque en ministerios, entes descentralizados y el Congreso representa un costo anual de G. 5.776 millones. En total, la estructura de presidentes de seccional les cuesta a los paraguayos un total de G. 8.178 millones (aproximadamente US$ 1,4 millones) al año, solamente en salarios.