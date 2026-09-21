Río Paraguay sigue en descenso, pero riesgo de inundaciones por El Niño se mantiene

El nivel del río Paraguay continúa experimentando semanas de leve pero constante descenso en la capital del país. De acuerdo con el análisis del ingeniero Jorge Sánchez, subdirector de Hidrología de la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología (DMH), este comportamiento se ajusta a la temporada previa a las precipitaciones primaverales.

“Estamos en temporada en que el río tiene una tendencia más a bajar. Inclusive, hasta octubre suele ser la parte más, vamos a decir, como empinado. Y después comienza a recuperarse normalmente con las lluvias estacionales que empiezan en octubre”, explicó el profesional en entrevista con ABC.

Sin embargo, el escenario hidrológico actual se ve influenciado por un factor adicional de gran magnitud como lo es el fenómeno climático El Niño. “Este año estamos con un acontecimiento, digamos, que agrega a eso, los riesgos de más lluvia, que es precisamente por El Niño que está instalado y los índices que tiene son de un Niño de niveles muy altos. Un Niño muy fuerte que inclusive se presume que pueda ser histórico en relación a su intensidad”, dijo

Actualmente, el cauce hídrico en la zona de Asunción se encuentra en valores críticos. “Tenemos muy por debajo de su (nivel) normal, está como dos metros debajo de lo que tendría que estar, inclusive un poco más”, señaló el especialista. Explicó que la escala marca apenas 0,44 metros cuando debería superar los dos metros.

Esta bajante prolongada es secuela de un déficit hídrico sostenido desde hace años: “Hay que recordar que desde 2020, que son más de cinco años que estamos, estuvimos con una Niña, sequías y esperábamos la recuperación en 2023, parte del 24... pero no se recuperó absolutamente, no hubo una recuperación del nivel en forma totalmente normalizada del río Paraguay hasta la fecha”.

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Inundaciones por acumulación y lluvias puntuales

A pesar de las cifras bajas en el río principal, el profesional aclaró que esto no elimina la posibilidad de anegamientos en las zonas ribereñas, pues el peligro no proviene necesariamente del desborde paulatino del cauce principal, sino de precipitaciones repentinas e intensas sobre suelos húmedos y con poca capacidad de absorción.

“No saca el temor de inundación, solo que la inundación no se produce por el río, por la corriente del río, por el nivel del río que va avanzando, sino se produce por acumulación de agua, de lluvia repentina”, precisó. Agregó además que la predicción de este tipo de eventos es compleja, lo que genera una alta incertidumbre sobre la distribución espacial de las precipitaciones.

Un claro ejemplo de este fenómeno se observa en la zona de Alberdi (departamento de Ñeembucú), donde se registran evacuaciones de animales pese a la bajante en la capital.

Al respecto, Sánchez detalló: “Alberdi es un sector de humedales, en la parte de Ñeembucú, y evidentemente con algunas lluvias, no es precisamente el río el que desborda, sino hay otros cauces, pequeños arroyos o sectores, ciertos humedales que recargan muy rápido y entonces, generalmente generan ese problema específicamente”.

Finalmente, el subdirector de Hidrología enfatizó que los meses de octubre, noviembre y diciembre serán muy relevantes para el monitoreo del comportamiento hidrológico nacional, aguardando la evolución de las lluvias puntuales, especialmente en cuencas medias como Vallemí en Concepción, para evaluar una eventual recuperación progresiva de los niveles del río Paraguay.

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