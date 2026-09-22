Los cuatro departamentos que están esta tarde en zona de tormentas

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) lanzó un nuevo aviso meteorológico advirtiendo sobre el desarrollo de celdas de tormentas que continúan afectando zonas del territorio nacional, sin descartar la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de este martes.

De acuerdo con el reporte oficial, el fenómeno esperado consiste en lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de vientos moderadas a fuertes.

El área de cobertura abarca sectores específicos del país, concentrándose en el norte de la región Oriental y el sur de la región Occidental.

Los departamentos bajo alerta directa son:

Concepción

Norte de San Pedro

Norte y oeste de Amambay

Presidente Hayes

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Las autoridades recomiendan a la ciudadanía de las zonas mencionadas tomar las precauciones necesarias ante posibles inconvenientes causados por las ráfagas de viento y la ocasional caída de rayos durante el desarrollo de las tormentas.