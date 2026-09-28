Calor extremo y posibles tormentas: temperaturas llegarán a 42 °C este lunes

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) prevé para este lunes un ambiente muy caluroso en todo el territorio nacional, con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos moderados del norte y posterior variación en su dirección.

Las temperaturas oscilarán entre 26 °C y 42 °C en la Región Oriental, mientras que en el Chaco paraguayo los valores máximos podrían llegar a los 43 °C, consolidando una de las jornadas más calurosas de los últimos días.

Además del intenso calor, Meteorología advierte sobre la probabilidad de chaparrones e incluso tormentas eléctricas en sectores puntuales del país.

Estos fenómenos se presentarían de manera aislada, principalmente durante el transcurso de la tarde y la noche.

Asunción: máxima de 40°C y alta sensación térmica

En la Capital del país, la jornada comenzó con una temperatura de 28,2 °C y una sensación térmica de 30,4 °C. La humedad se ubicó en 65%, mientras que los vientos soplan del noreste a 9 km/h.

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Para la tarde, se espera el periodo de mayor calor, con temperaturas entre 36 °C y 40 °C, cielo escasamente nublado y vientos moderados del norte.

Durante la madrugada y la mañana persistirán condiciones cálidas a calurosas, con mínimas cercanas a 26 °C y máximas de hasta 35 °C.