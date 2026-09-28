Accidente fatal en Trinidad: manejaba borracho y volcó

Un violento accidente de tránsito con derivación fatal se produjo alrededor de las 17:00 en la intersección de la calle Acahay y la ruta PY03, en el barrio Santísima Trinidad de Asunción. Un hombre de 48 años que conducía bajo los efectos del alcohol perdió el control de su camioneta al bajar el viaducto de la zona, chocó contra el cordón de la vereda y terminó volcando.

En su trayectoria, el vehículo derribó dos postes del tendido eléctrico y destruyó parte de la reja de una playa de autos. Provocó además lesiones severas que le costaron la vida a su propio hermano, quien viajaba como acompañante.

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El rodado involucrado en el percance es una camioneta Toyota Land Cruiser 90, color verde, al mando de Agustín Portillo Gauto, de 48 años. El hombre se encontraba acompañado por su hermano, Claudelino Portillo Gauto, de 50 años, y por Ángel Rolando Amarilla Centurión, de 43 años.

Agentes de la Comisaría 12ª de Asunción acudieron rápidamente al sitio donde el vehículo estaba totalmente volcado sobre la arteria y bebidas alcohólicas.

Un nivel de alcohol alarmante

Ante la gravedad del impacto, se convocó al personal de los Bomberos Voluntarios y a una ambulancia del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME).

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Los socorristas brindaron los primeros auxilios y trasladaron de urgencia a los dos acompañantes hasta el Hospital de Trauma. Por su parte, el conductor fue demorado y llevado directamente a la base de la Comisaría 12ª.

A las 18:40, el personal policial apostado en el centro médico confirmó el deceso de Claudelino Portillo Gauto a causa de un traumatismo de cráneo y una hemorragia interna masiva.

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El oficial Óscar Ojeda, de la Comisaría 12ª de Asunción, detalló que los tres hombres regresaban de compartir un momento de esparcimiento en el que consumieron bebidas alcohólicas. Por disposición de la representante del Ministerio Público, al conductor se le practicó la prueba de alcotest, la cual arrojó un resultado positivo de 1,30 mg/l de alcohol en sangre.

El caso fue puesto a conocimiento de la agente fiscal de turno, Hermenegilda Cubilla, quien dispuso que Agustín Portillo Gauto permanezca recluido en la sede policial a disposición de la Justicia. El hombre enfrentará cargos por homicidio culposo y exposición al peligro del tránsito terrestre.

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Asimismo, la fiscala ordenó la incautación del vehículo y la remisión de todas las evidencias halladas en el lugar del accidente, mientras que el cuerpo del difunto fue entregado a sus familiares tras los trámites de rigor en la morgue.