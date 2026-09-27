El fuerte calor lleva a la APF a modificar los horarios de los partidos de mañana

Los nuevos horarios para la jornada de lunes

El enfrentamiento que marcará el inicio de la actividad futbolística del día, protagonizado por San Lorenzo y Recoleta FC en el estadio Ghunter Vogel, experimentará un retraso de 30 minutos, por lo que el balón rodará oficialmente a partir de las 17:00.

Lea más: ¿Juega contra Libertad?: Qué dijo Eduardo Delmás luego de ganar el oro con Paraguay

En tanto, el encuentro de mayor atracción de la fecha —el clásico blanco y negro que enfrenta al líder Libertad frente a su inmediato perseguidor, Olimpia— sufrirá una postergación de 15 minutos, quedando pactado su inicio para las 19:15.

El detonante: la queja pública de Alejandro Silva

Estas modificaciones en la agenda deportiva se concretaron luego de las duras críticas emitidas por Alejandro Silva, el polivalente jugador uruguayo de Recoleta FC. El jugador utilizó su cuenta oficial de Instagram para manifestar su descontento por el horario original que se había fijado para el compromiso de su equipo.

Mediante una historia en la red social, Silva ironizó sobre la decisión organizativa con un fuerte mensaje: “¿Lunes, a qué hora ponemos Recoleta vs. San Lorenzo? ¿16:30 está bien? Pero a esa hora marca 40 grados. Sí, pero nosotros no jugamos, que se jodan los jugadores”. El descargo del experimentado volante expuso la preocupación latente en el plantel respecto al riesgo de disputar encuentros bajo condiciones térmicas extremas.