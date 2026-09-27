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27 de septiembre de 2026 a la - 23:32

Miles de luces y una sola fe: San Miguel vivió una noche de emoción y esperanza

Instalación luminosa en forma de ángel que custodia a dos niños, rodeada de una multitud en un ambiente festivo y nocturno.
Fieles sanmiguelinos acompañaron la imagen de San Miguel Arcángel durante la tradicional Procesión de las Luces de la Esperanza por las calles de la ciudad.Gentileza

SAN MIGUEL, Misiones. La comunidad sanmiguelina vivió una noche de profunda fe con la tradicional Procesión de las Luces de la Esperanza, que reunió a cientos de fieles por las calles de la ciudad y culminó con la emotiva luminaria preparada por estudiantes del Colegio Nacional Don Laureano Romero Ortiz en homenaje a San Miguel Arcángel.

Por Jesús Riveros
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Con profunda devoción y un ambiente cargado de emoción, la feligresía sanmiguelina participó de la tradicional Procesión de las Luces de la Esperanza, acompañando la imagen de San Miguel Arcángel por las principales calles de la ciudad, en el marco de las fiestas patronales.

A la luz de cientos de velas, familias enteras caminaron detrás de su santo patrono para renovar promesas, agradecer las bendiciones recibidas y elevar oraciones.

El resplandor de las luminarias convirtió el recorrido en un momento de encuentro, esperanza y profunda espiritualidad, reflejando la fe que mantiene unida a la comunidad sanmiguelina.

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El presidente del Consejo de Asuntos Económicos de la parroquia San Miguel Arcángel, Ever Zorrilla, destacó que esta procesión ya se ha convertido en una de las actividades más representativas de las festividades.

“Es una de las actividades emblemáticas que venimos realizando desde hace unos años y que se está volviendo una tradición. Estamos muy contentos porque la gente está muy prendida y acompaña con mucha fe”, expresó.

Fieles sanmiguelinos acompañaron la imagen de San Miguel Arcángel durante la tradicional Procesión de las Luces de la Esperanza por las calles de la ciudad.
Fieles sanmiguelinos acompañaron la imagen de San Miguel Arcángel durante la tradicional Procesión de las Luces de la Esperanza por las calles de la ciudad.

Zorrilla también resaltó la masiva participación de los devotos, señalando que no solo estuvieron presentes sanmiguelinos, sino también peregrinos y visitantes de diferentes localidades que llegaron para acompañar la celebración.

Una luminaria que emocionó a los presentes

Al concluir la procesión, la plaza principal se transformó en un escenario de fe y creatividad con la presentación del tradicional montaje de luminarias realizado por alumnos del Colegio Nacional Don Laureano Romero Ortiz, bajo la coordinación del profesor Aquiles Ayala.

En esta edición, los estudiantes plasmaron la imagen de San Miguel Arcángel entregando un pan a dos niños, una escena cargada de simbolismo que transmite un mensaje de solidaridad, generosidad y esperanza.

Múltiples personas en parque colocan velas encendidas sobre el césped, bajo iluminación de faroles, creando un ambiente conmemorativo.
Fieles, niños y visitantes participaron en la colocación y el encendido de las velas que dieron vida a la luminaria en homenaje a San Miguel Arcángel.

La obra fue elaborada con 1.500 velas, colocadas cuidadosamente en candelabros de arcilla confeccionados por los propios alumnos, y se convirtió en uno de los momentos más conmovedores de la noche.

Ayala explicó que esta es la cuarta edición consecutiva del proyecto y recordó que cada año buscan innovar con una imagen distinta en homenaje al santo patrono.

“Este año fuimos un poquito más ambiciosos. Preparamos la imagen de San Miguel entregando un pan a dos niños y usamos aproximadamente 1.500 velas”, señaló.

El docente comentó además que la iniciativa nació dentro del colegio junto con directivos, docentes y estudiantes, y que con el paso de los años fue creciendo hasta convertirse en una tradición esperada por la comunidad.

Montaje iluminado con velas formando un ángel, rodeado de personas en un ambiente festivo y exterior.
Alrededor de 1.500 velas fueron colocadas y encendidas para formar la imagen de San Miguel Arcángel entregando pan a dos niños, como símbolo de solidaridad, generosidad y esperanza.

Más de 130 estudiantes participaron en la preparación de la luminaria, mientras que durante el montaje también se sumaron niños, familias y visitantes que colaboraron colocando las velas, fortaleciendo el espíritu comunitario de la celebración.

“La gente ya escucha de esta luminaria y viene a colaborar. Incluso recibimos velas de personas que no son de San Miguel, pero que sienten una gran devoción por nuestro santo patrono”, destacó Ayala.

La noche cerró con la plaza completamente iluminada por miles de pequeñas llamas, en una imagen que conmovió a los presentes y reafirmó el profundo arraigo de la fe y las tradiciones en la comunidad sanmiguelina.