Camilo Pérez admite el cansancio de la gente y promete un “milagro” en medio de crisis

A pocos días de las elecciones municipales, el candidato a intendente de Asunción por el Partido Colorado, Camilo Pérez, admitió abiertamente que la ciudadanía está harta del deterioro de la capital y de la cuestionada gestión municipal.

En una entrevista con ABC TV, el candidato aseguró que incluso la cúpula de su partido es consciente de este descontento popular; sin embargo, en medio de una Municipalidad al borde del colapso financiero y hundida en deudas, Pérez ofrece un paquete de promesas que rozan lo milagroso.

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Pérez dice que proyecta eliminar unos 3.000 puestos de trabajo mediante jubilaciones y retiros voluntarios financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), erradicar las “cajas paralelas” con digitalización y lograr un superávit de USD 18 millones para transformar la ciudad.

Pérez critica propuesta de nuevo contrato a funcionarios

El candidato del Partido Colorado se mostró crítico respecto al apresurado tratamiento del nuevo contrato colectivo de trabajo impulsado en la Junta Municipal por la propia bancada colorada y la intendencia a solo días de las urnas.

Pérez tildó el acuerdo de “falta de respeto” tanto para los contribuyentes como para los propios trabajadores públicos. Señaló que los beneficios laborales y las capacidades reales de pago de la Municipalidad deben analizarse con rigor técnico y no bajo la presión de un chantaje electoral.

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Aseguró que, durante sus meses de campaña, buscó mantenerse al margen de los vicios comunales para “cortar vínculos” con la actual administración. Asimismo, promete que, de llegar a la intendencia, su primera medida será ejecutar una auditoría completa de gestión para frenar las irregularidades.

Promete reducción de personal, fin de planilleros y apoyo de la cúpula

El plan de gobierno propuesto por Pérez para equilibrar las arcas de la Municipalidad, que actualmente cuenta con más de 9.100 funcionarios, se apoya en un masivo reordenamiento del funcionariado.

El candidato explicó que coordina gestiones con el Ministerio de Economía y Finanzas para acceder a programas del BID que permitan financiar el retiro voluntario y la jubilaciónde cerca de 2.000 empleados, a los que se sumarían otros 1.000 vacantes por jubilación anticipada.

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“Eso significaría tener cerca de 3.000 puestos vacantes y cero planilleros. El que no trabaja no puede estar en la Municipalidad porque es un delito”, aseveró. El candidato prometió además encarar la crisis de la Caja de Jubilaciones Municipal, donde los haberes se abonan con hasta cuatro meses de atraso.

Pérez promete que implementará una digitalización completa

Respecto a los ingresos, Pérez afirmó que la informatización total de los trámites cortará de raíz la burocracia y el cobro de coimas, además de duplicar la recaudación al poner orden en el Catastro capitalino y en el control de cartelería.

Sostuvo que detectó una inmensa cantidad de inmuebles que pagan impuestos como baldíos pese a contar con importantes edificaciones. Para llevar adelante estos cambios estructurales, el postulante remarcó que cuenta con el respaldo directo del titular de la ANR, Horacio Cartes, y de toda la estructura partidaria.

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“El Partido Colorado sabe que la gente está cansada de la gestión. Yo no vengo a macanear y tengo el apoyo político necesario; cambiar la ciudad sin apoyo político es imposible, yo voy a tener la lapicera pesada”, enfatizó.

Promete la eliminación de la bicisenda

Entre sus propuestas concretas para la movilidad urbana, el candidato adelantó que prevé desmantelar la red de bicisendas implementada en los últimos años. Argumentó esta iniciativa diciendo que cuenta con estudios que demuestran que muy pocos ciudadanos las utilizan para su traslado diario.

Asimismo, prometió mantener un diálogo constante con las comisiones vecinales para planificar las obras de desagüe pluvial y los desvíos del tránsito, buscando que la gestión comunal sea más cercana a las necesidades reales de los barrios asuncenos.

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La propuesta de sanear las finanzas, liquidar deudas históricas con los jubilados y lograr un fondo sobrante para obras públicas dependerá de un reordenamiento institucional profundo en una institución, según sostuvo Pérez.