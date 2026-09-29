Meteorología explica qué tanto bajará la temperatura

En conversación con ABC Cardinal, el director de Meteorología, Eduardo Mingo, explicó que el cambio de masa de aire ya se encuentra en proceso sobre gran parte del territorio nacional. “En realidad, es un proceso nada más, bastante conflictivo porque generó algunas tormentas en el sur”, señaló el especialista.

Con relación al comportamiento del tiempo en la capital y áreas aledañas, Mingo indicó: “Está llegando el viento sur sobre capital, bajo Chaco (...) llegando primero el viento sur y después esperamos alguna lluvia en el transcurso, sobre todo de la segunda mitad de este día”.

Asimismo, agregó que para este miércoles “es cuando aparentemente se acumula un poco más de lluvia sobre Capital”, manteniendo un rango de temperaturas extremas previsto de entre 19 °C de mínima y 23 °C de máxima.

El profesional aclaró que, si bien habrá un alivio térmico tras las elevadas marcas del fin de semana, esto no implica un ambiente frío. “En este caso, después de 40, 42 grados, que la máxima llegue a 29, es un tremendo descenso de temperatura, pero va a seguir haciendo calor”, puntualizó.

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Alerta por tormentas para este martes

Por otro lado, se mantiene vigente un aviso meteorológico emitido en la mañana de este martes. El reporte advierte sobre el desarrollo de celdas de tormenta con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de forma puntual durante la mañana en el centro, sur y este de la región Oriental, así como en el oeste de la región Occidental.

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Los departamentos bajo alerta son:

Sur de Guairá

Caazapá

Itapúa

Misiones

Sur de Paraguarí

Sur de Alto Paraná

Ñeembucú

Oeste y sur de Boquerón

El fenómeno esperado incluye lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento y la ocasional caída de granizos.