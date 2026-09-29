Récord de calor extremo: las localidades donde se superaron las marcas históricas

Esta semana, el domingo 27 y el lunes 28 de septiembre, 12 distritos del país batieron sus respectivos récords diarios de temperatura, según la Dirección de Meteorología e Hidrología.

El domingo fueron 13 las localidades que superaron sus registros históricos, algunos vigentes desde 1958, como son los casos de San Juan Bautista (36°C) y Encarnación (40,2°C).

Al día siguiente 14 localidades establecieron nuevos récords; como por ejemplo en Mariscal Estigarribia se superó una marca de 43°C que estaba vigente desde 1952.

Entre estos días, la temperatura máxima diaria justamente correspondió a esta localidad del departamento de Boquerón con 43,8°C.

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Los récords superados entre el domingo y lunes

En la tabla se encuentran los nuevos récords de temperatura máxima diaria y sus respectivas marcas del mismo día, pero en otros años. Los récords se resaltan en color rojo.

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La capital, Asunción, es uno de los puntos que superó sus marcas durante ambos días: el domingo con 39,5°C (superando a los 37°C registrados en 2021) y ayer con 39,8°C (que superó a los 38,4° de la misma fecha, pero de 1999).

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