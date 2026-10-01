Halo solar: la creencia popular sobre el fenómeno natural

Un llamativo halo solar, con apariencia de un enorme arcoíris alrededor del Sol, sorprendió este jueves a pobladores de distintos puntos de Misiones.

El fenómeno óptico pudo observarse durante la mañana y rápidamente llamó la atención de quienes aprovecharon para fotografiar el particular espectáculo en el cielo.

El fenómeno se presentó como un amplio anillo luminoso que rodeaba al sol, con suaves tonalidades de colores.

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Aunque por su apariencia puede confundirse con un arcoíris, se trata de un fenómeno atmosférico diferente, conocido técnicamente como halo de 22 grados. El halo solar se produce cuando la luz atraviesa diminutos cristales de hielo suspendidos en las capas altas de la atmósfera, según la explicación científica.

En ese sentido, Ismael Moreno Gaona, a través de su cuenta en redes sociales, explicó qué significa, según la creencia popular, este halo solar, que también es conocido en guaraní como “Kuarahy Kora”.

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“Según la creencia popular, significa cambio de clima, que en 24 o 48 horas se vienen grandes lluvias, mucha precipitación a nivel nacional, según los dichos antiguos”, señaló.

El fenómeno, completamente natural, ofreció durante la mañana una de las postales más llamativas del cielo misionero y despertó la curiosidad de numerosos ciudadanos.