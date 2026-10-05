Meteorología: así estará el tiempo este lunes y estas zonas están bajo alerta de tormentas

En Asunción, la jornada comenzará fresca, con temperaturas de entre 18 y 19 °C durante la madrugada y cielo parcialmente nublado a nublado. Se prevén lluvias dispersas y vientos variables.

Durante la mañana, el ambiente irá de fresco a cálido, con temperaturas de 18 a 22 °C, cielo mayormente nublado y lluvias con ocasionales tormentas eléctricas.

Por la tarde, la temperatura alcanzará los 24 °C. El cielo permanecerá mayormente nublado y se esperan lluvias dispersas, nuevamente con posibilidad de ocasionales tormentas eléctricas. Los vientos serán variables y luego soplarán del sureste.

¿Qué se espera en otras zonas de Paraguay?

En gran parte de la Región Oriental se anuncia un lunes fresco a cálido, con cielo mayormente nublado, lluvias y ocasionales tormentas eléctricas.

En el norte, Concepción y San Pedro tendrán mínimas de 18 °C y máximas de 24 °C. En Pedro Juan Caballero, la temperatura oscilará entre 17 y 23 °C, mientras que Salto del Guairá tendrá entre 16 y 24 °C.

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En el centro y sur del país, Caacupé registrará entre 18 y 23 °C y Paraguarí, entre 17 y 23 °C. En Villarrica, Coronel Oviedo y Caazapá, las máximas llegarán a 23 °C.

Más hacia el sur, Encarnación y San Juan Bautista tendrán máximas de 22 °C, con mínimas de 16 °C. Pilar será una de las zonas más frescas, con una mínima de 15 °C y máxima de 22 °C.

¿Qué temperaturas se esperan en el Chaco?

En el Chaco paraguayo, el ambiente será más cálido que en la Región Oriental.

Pozo Colorado tendrá una mínima de 18 °C y máxima de 25 °C, con cielo mayormente nublado, lluvias y ocasionales tormentas eléctricas.

En Mariscal José Félix Estigarribia, las temperaturas estarán entre 20 y 28 °C, mientras que Fuerte Olimpo tendrá el registro más elevado, con una mínima de 20 °C y máxima de 29 °C.

En ambas zonas se prevén lluvias con ocasionales tormentas eléctricas.

Jornada marcada por la nubosidad y las lluvias

El panorama general para este lunes apunta a un ambiente fresco a cálido, con predominio de cielo mayormente nublado y precipitaciones en distintos puntos del país.

Las temperaturas máximas estarán entre 22 y 29 °C, con los registros más elevados previstos en el Chaco. En Asunción, la máxima alcanzará los 24 °C.

Alerta vigente: ¿qué zonas están afectadas?

La DMH mantiene una alerta por lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y probabilidad de caída de granizos.

El aviso, emitido a las 03:24 de este lunes, señala que continúan desarrollándose celdas de tormentas sobre la zona de cobertura, por lo que existe una alta probabilidad de que se registren fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la madrugada.

La zona de cobertura comprende la Región Occidental y el norte de la Región Oriental.

Los departamentos afectados son: