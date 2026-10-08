Temporal sin daños en Ñeembucú

En Pilar se acumularon más de 50 milímetros de lluvia y se registraron ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora

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El fuerte temporal ingresó alrededor de las 7:00 de este jueves al departamento de Ñeembucú, provocando lluvias intensas y ráfagas de viento en distintos puntos del departamento.

Hasta el momento, no se reportan daños materiales ni personas afectadas como consecuencia del fenómeno meteorológico.

Desde Relaciones Públicas de la Policía Nacional informaron que, tras las consultas realizadas con las distintas comisarías y subcomisarías del departamento, no se recibió ningún reporte relacionado con caída de árboles, voladuras de techos, inundaciones u otros daños ocasionados por el temporal.

En la zona norte del departamento también se descartaron inicialmente versiones sobre posibles daños en el distrito de Alberdi.

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El bombero Víctor López señaló que, de acuerdo con las informaciones que manejan desde la zona, no se registraron situaciones de emergencia ni daños materiales a consecuencia de las condiciones meteorológicas.

Más de 50 mm de lluvias en promedio

Desde la estación meteorológica del aeropuerto Carlos Miguel Jiménez de Pilar, el meteorólogo Jorge Acosta informó que hasta las 11:30 se había acumulado más de 50 milímetros de lluvia en la zona.

Indicó que el registro meteorológico también señala que alrededor de las 8:20 se produjo un incremento de la intensidad del viento, con ráfagas que alcanzaron aproximadamente los 50 kilómetros por hora.

A pesar de la intensidad de las precipitaciones y del viento registrado durante algunos momentos de la mañana, hasta el cierre de este reporte no se tenían informes de daños materiales en los demás distritos de Ñeembucú.

Las lluvias continúan afectando al departamento, por lo que las autoridades y organismos de emergencia permanecen atentos ante la posibilidad de que se produzcan nuevos incidentes conforme avance la jornada.