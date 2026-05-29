Temporal dejó sin luz a varias familias en Ñeembucú

Un intenso temporal afectó desde tempranas horas de este viernes al departamento de Ñeembucú, donde las lluvias torrenciales, acompañadas de tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento, generaron preocupación entre pobladores y productores de la zona sur del país.

Lea más: Lluvias agravan el deterioro de caminos rurales en Ñeembucú y reavivan reclamos ciudadanos

De acuerdo con reportes provenientes de distintas comunidades, uno de los puntos más golpeados, fue Potrero Esteche, distrito de Laureles, donde en apenas una hora se registraron cerca de 80 milímetros de lluvia, según datos proporcionados por los propios habitantes de la localidad.

En la capital departamental, Pilar, las precipitaciones fueron menos intensas. El meteorólogo Jorge Acosta, del aeropuerto Carlos Miguel Jiménez, informó que en la ciudad se registraron 31 milímetros de lluvia durante la jornada.

El temporal provocó además interrupciones en el servicio de energía eléctrica en varias comunidades rurales debido a los fuertes vientos y descargas atmosféricas. Pese a la intensidad del fenómeno climático, hasta el momento no se reportaron daños materiales de consideración ni personas afectadas.

Las precipitaciones representan un alivio para algunos sectores productivos. Sin embargo, en el sector ganadero crece la preocupación ante la posibilidad de inundación de campos de pastura, situación que podría afectar la alimentación y el traslado del ganado en zonas bajas del departamento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pobladores señalaron que varios caminos vecinales quedaron en condiciones difíciles para el tránsito debido al gran volumen de agua caída en pocas horas, principalmente en áreas rurales de Laureles y distritos cercanos.

Las autoridades se mantienen atentas ante posibles nuevas lluvias previstas para las próximas horas, mientras productores y familias rurales monitorean el comportamiento de los esteros y cauces naturales.