Clima
10 de octubre de 2026 a la - 20:52

Alerta de tormentas: estos son los departamentos afectados

Paisaje con torre de ladrillo rojo y nubes grises, ambientando un clima amenazante en el horizonte.
La Dirección de Meteorología e Hidrología prevé tormentas en varios puntos del país

Un aviso de Meteorología anuncia tormentas eléctricas y ocasional caída de granizos para ocho departamentos. No se descartan fenómenos de tiempo severo.

Por ABC Color
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La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) advirtió sobre la persistencia de núcleos de tormentas que podrían generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las primeras horas de la noche de este sábado.

El informe señala que se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

Según la DMH, las zonas bajo cobertura comprenden el norte y este de la Región Oriental, además del sur de la Región Occidental.

Los departamentos afectados son:

  1. Concepción
  2. San Pedro
  3. Norte de Caaguazú
  4. Alto Paraná
  5. Amambay
  6. Canindeyú
  7. Presidente Hayes
  8. Sureste de Boquerón.