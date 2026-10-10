Alerta de tormentas: estos son los departamentos afectados

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) advirtió sobre la persistencia de núcleos de tormentas que podrían generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las primeras horas de la noche de este sábado.

El informe señala que se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

Según la DMH, las zonas bajo cobertura comprenden el norte y este de la Región Oriental, además del sur de la Región Occidental.

Los departamentos afectados son: