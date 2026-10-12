Clima
12 de octubre de 2026 - 21:44

Unas 100 familias afectadas tras últimos temporales en distritos de Concepción

Niña de espaldas con camiseta clara y pantalones rosas camina hacia una casa con daños en el techo. Adulto visible en la entrada.
Una de las casas afectas por el temporal en el distrito de Belén, departamento de Concepción. Gentileza

Los primeros relevamientos realizados han permitido llegar a un centenar de familias damnificadas en un total de 9 de los 14 distritos del primer departamento. Conozca los lugares afectados.

Por Aldo Rojas
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En las últimas semanas se han registrado tormentas en distintos puntos del departamento de Concepción. Los daños se han dado por los fuertes vientos y lluvias, afectando a varias familias.

Durante un recorrido para el relevamiento de los daños por parte de Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y la Secretaría de Gestión y Reducción de Riesgos del Gobierno Departamental, se pudo comprobar que los daños se dieron en caeessas y cultivos.

Un árbol caído con raíces expuestas junto a una casa de madera dañada, en un paisaje rural verde.
Una tormenta devastó una vivienda en Yby Yaú, dejando daños visibles en la estructura.

Los distritos más afectados fueron Yby Yaú y Belén, en estos sectores se dieron la mayor cantidad de familias damnificadas, informó el encargado de la Secretaría de Gestión y Reducción de Riesgos del Gobierno Departamental, Nelson López.

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Asimismo explicó que se reportaron daños en otros distritos como Arroyito, San Lázaro, Horqueta, Loreto, Concepción, San Alfredo y Paso Horqueta.

Inician asistencia

Si bien ya han entregado algunas asistencias, mañana se prevé que funcionarios de la SEN lleguen mañana al distrito de Yby Yaú donde se iniciarán las entregas de chapas, terciadas, colchones, entre otros.

Hombre de chaleco rojo habla con grupo de personas, rodeados de árboles y escombros en ambiente rural.
Unas 100 familias del primer departamento fueron afectadas por las tormentas registradas en las últimas semanas en la zona.