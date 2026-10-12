Unas 100 familias afectadas tras últimos temporales en distritos de Concepción

En las últimas semanas se han registrado tormentas en distintos puntos del departamento de Concepción. Los daños se han dado por los fuertes vientos y lluvias, afectando a varias familias.

Durante un recorrido para el relevamiento de los daños por parte de Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y la Secretaría de Gestión y Reducción de Riesgos del Gobierno Departamental, se pudo comprobar que los daños se dieron en caeessas y cultivos.

Los distritos más afectados fueron Yby Yaú y Belén, en estos sectores se dieron la mayor cantidad de familias damnificadas, informó el encargado de la Secretaría de Gestión y Reducción de Riesgos del Gobierno Departamental, Nelson López.

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Asimismo explicó que se reportaron daños en otros distritos como Arroyito, San Lázaro, Horqueta, Loreto, Concepción, San Alfredo y Paso Horqueta.

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Inician asistencia

Si bien ya han entregado algunas asistencias, mañana se prevé que funcionarios de la SEN lleguen mañana al distrito de Yby Yaú donde se iniciarán las entregas de chapas, terciadas, colchones, entre otros.