Anuncian tormentas severas, vientos y granizos en once departamentos

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un nuevo boletín de alerta meteorológica ante el desarrollo de celdas de tormentas que afectarán a diversos sectores del territorio nacional.

De acuerdo con el informe oficial, se prevén lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento de moderada a fuerte intensidad y la caída ocasional de granizos en puntos específicos.

Los meteorólogos advierten que existe alta probabilidad de que estos fenómenos de tiempo severo se manifiesten de manera puntual en el transcurso de la mañana.

El área de cobertura abarca el norte, sur y este de la región Oriental, así como el noreste de la región Occidental (Chaco).

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Los departamentos en los que se esperan estas condiciones climáticas adversas son:

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Concepción: centro, sur y este.

San Pedro .

Cordillera: norte.

Caaguazú: norte.

Caazapá .

Itapúa: norte.

Paraguarí: centro y sur.

Alto Paraná: norte.

Amambay .

Canindeyú .

Alto Paraguay: este.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar los recaudos necesarios y evitar desplazamientos innecesarios durante el desarrollo de los núcleos de tormenta.