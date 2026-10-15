Damnificados bloquean la ruta PY11 para exigir asistencia de la SEN

Pobladores de los asentamientos Nueva Esperanza y Santa Bárbara del distrito de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, exigen que la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) brinden asistencia eficiente a los damnificados por la granizada del 3 de octubre. Según denunciaron, después del temporal, la presencia de representantes de estas instituciones fue esporádica y se limitó principalmente al relevamiento de datos, sin que hasta el momento se concrete la ayuda que necesitan.

Ante la falta de asistencia efectiva, cierran la ruta PY11 en el Cruce Amén, en el distrito de Santa Rosa del Aguaray.

Denuncian que más de 3.000 personas fueron afectadas

Inicialmente, los pobladores estimaban que unas 300 familias sufrieron las consecuencias de la temporal, acompañada de caída de granizos. Ahora aseguran que la cantidad de afectados supera las 3.000 personas, por lo que insisten en la necesidad de una respuesta urgente.

Ante la falta de asistencia, las familias conformaron una comisión, realizaron su propio relevamiento de daños y remitieron notas a la Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray, a la Gobernación de San Pedro, a la SEN y el MAG para solicitar ayuda. Pese a estas gestiones, afirman que no recibieron respuestas concretas y decidieron salir a las calles para hacer su reclamo.

El temporal provocó daños en viviendas y la muerte de animales menores, además de importantes pérdidas en la producción agrícola. Uno de los cultivos más perjudicados fue la sandía, que quedó destruida a pocos días del inicio de la cosecha, dejando a los productores sin los ingresos que esperaban obtener.

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Los afectados afirmaron que necesitan reparar sus viviendas y volver a preparar sus terrenos para iniciar un nuevo ciclo productivo, una tarea que representa una carga económica adicional para familias que perdieron parte importante de sus bienes y cultivos.

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“Seguimos en la ruta esperando respuestas”

Ranulfo Vázquez manifestó que las familias continúan aguardando una respuesta de las autoridades. “Fuimos afectadas y seguimos en la ruta esperando respuestas de la SEN y del MAG”, expresó, al describir la situación que atraviesan los pobladores.

Por su parte, el intendente interino de Santa Rosa del Aguaray, Pedro Cabañas (ANR), informó que funcionarios municipales y agentes de la Policía Nacional realizaron un relevamiento de las familias damnificadas. Añadió que los informes y pedidos de asistencia fueron remitidos a las autoridades nacionales.

Desde la Gobernación de San Pedro también se informó que se enviaron notas a la SEN, alegando que la institución departamental no cuenta con recursos suficientes para responder a las necesidades de los afectados.

Largas filas de vehículos sobre la ruta PY11 debido al cierre

Mientras continúa la movilización en Cruce Amén, el bloqueo de la ruta PY11 genera largas filas de vehículos varados y quejas de conductores que deben esperar la liberación del tramo.

Los manifestantes anunciaron que mantendrán la medida de fuerza por tiempo indefinido hasta recibir respuestas y asistencia para las familias damnificadas.