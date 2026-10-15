El Niño: SEN advierte que Paraguay podría enfrentar una crecida histórica como la de 1983

Tras las constantes lluvias, el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate, advirtió sobre el acelerado aumento del nivel del río Paraguay y la posibilidad de que el país enfrente una crecida de gran magnitud ante los pronósticos de un fenómeno El Niño muy fuerte.

Según explicó, el río Paraguay se encuentra actualmente unos dos metros por encima de su nivel de referencia y experimentó un aumento de casi 1,5 metros en apenas 15 días.

Ante este escenario, la Secretaría de Emergencia Nacional ya trabaja con el Ministerio de Defensa para coordinar una eventual reubicación de familias de los bañados de Asunción al predio del Regimiento de Infantería Nº 14 (RI 14), en caso de que el avance del agua obligue a evacuar las zonas vulnerables.

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Advierten sobre una crecida similar a la de 1983

Zárate señaló que los pronósticos de distintos organismos especializados anticipan un fenómeno El Niño de categoría muy fuerte, con la posibilidad de que los niveles de los ríos alcancen registros similares a los de una de las mayores crecidas de la historia reciente del Paraguay.

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“Todos los expertos en hidrometeorología, ya sea la Organización Meteorológica Mundial, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y la DMH, hablan que El Niño va a ser categoría muy fuerte y que podemos llegar a los niveles que hemos tenido en 1983”, advirtió.

El ministro recordó que dicho episodio comenzó en diciembre de 1982 y se extendió hasta junio de 1983, un período marcado por una importante crecida de los ríos en el país.

¿Cómo fue la crecida de 1982-1983?

Según los registros de ABC, la gran crecida de 1982-1983 es recordada como uno de los desastres naturales más devastadores de la historia reciente del país debido a los niveles extremos alcanzados por los ríos y la magnitud de las inundaciones.

En mayo de 1983, el río Paraguay llegó a marcas históricas extraordinarias (con registros que superaron los 10 metros en la región), dejando bajo agua más del 90% de las localidades ribereñas enteras

Una de las ciudades que quedaron bajo agua fue Pilar, cuyas defensas cedieron un 24 de mayo, obligando a masivas evacuaciones por aire, buques y embarcaciones menores. Este evento afectó a miles de pobladores que lo perdieron todo.

Río Paraná: CDE y Ayolas, entre las zonas más afectadas

Mientras el río Paraguay continúa subiendo, la crecida del río Paraná ya provoca inconvenientes en distintos puntos del país. Zárate identificó a Ciudad del Este y Ayolas como algunas de las localidades más afectadas por el aumento del nivel del agua.

De acuerdo con los datos proporcionados por el ministro, unas 350 familias de la zona de Hernandarias y Ciudad del Este resultaron afectadas, mientras que en Ayolas la cifra asciende a 150 familias.

En total, la SEN reporta más de 2.500 personas o familias asistidas a nivel nacional, según la información brindada por Zárate.

El funcionario también indicó que durante estos días se distribuyeron 1.300 kits de alimentos, donados por Itaipú Binacional y representantes del sector privado, para apoyar a las familias damnificadas.

SEN prevé visitar localidades de Ñeembucú

Como parte del seguimiento de la emergencia, Zárate anunció que las autoridades se trasladarán a Cerrito y prevén visitar Mayor Martínez, ambas localidades del departamento de Ñeembucú.

La situación en esta zona está relacionada con la crecida del río Paraná y la apertura de compuertas de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), una medida adoptada ante el aumento del caudal asociado a las lluvias persistentes.

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Itaipú prevé que el río Paraná alcance su punto máximo

En relación con la evolución del río Paraná, el ministro señaló que los especialistas de Itaipú comunicaron a la SEN que el nivel del agua podría alcanzar su punto máximo durante la jornada y comenzar a descender posteriormente.

Según la información transmitida por Zárate, se esperaba que el río llegara a la cota 121, a partir de la cual debería iniciar una disminución del nivel.

No obstante, aclaró que esta previsión corresponde al comportamiento del río aguas abajo de la central hidroeléctrica de Itaipú y no implica necesariamente que el descenso se produzca de manera simultánea en todas las zonas afectadas.