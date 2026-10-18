Inundaciones en Ayolas: 3.144 personas fueron evacuadas

Según datos del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Ayolas, hasta el 17 de octubre fueron evacuadas unas 3.144 personas (1.012 familias) debido a la constante crecida del río Paraná aguas abajo de la represa Yacyretá, asociada al fenómeno climático El Niño.

Como medida de contingencia, se habilitaron 17 albergues temporales que actualmente albergan a 746 personas (221 familias). Otras 2.398 personas (791 familias) se refugiaron en viviendas de familiares o alquileres.

El informe hidrológico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) señala que, en el puerto local, el río Paraná registra una cota de 6,45 metros. Se estima que este domingo el cauce alcance una altura de 6,50 m.

La cota normal del río en la zona de Ayolas es de 1,80 metros. El nivel de alerta se establece en 4,20 metros, mientras que la altura de inundabilidad comienza a partir de los 4,50 metros.

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Solidaridad en marcha

Una comitiva solidaria proveniente de la zona de Obligado, en representación de Colonias Unidas, llegó a Ayolas para entregar donaciones destinadas a las familias damnificadas. La iniciativa, impulsada inicialmente por una familia de activistas y protectores de animales, se extendió gracias a la colaboración de la comunidad.

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Erika Rojas, vocera de la delegación, señaló que, con el apoyo de ciudadanos de localidades como Colonias Unidas, Encarnación y Pirapó, se recolectaron alimentos no perecederos, agua, ropas y suministros veterinarios.

Asimismo, una cooperativa de la zona se sumó a la campaña mediante la donación de carpas para los afectados. Los organizadores destacaron la solidaridad de la población del sur del país, que permitió brindar asistencia tanto a las familias damnificadas como a los animales de la zona.

Refuerzan la atención sanitaria

El director de la Octava Región Sanitaria de Misiones, José Méreles, visitó Ayolas para conocer de cerca la situación generada por las inundaciones que afectan al distrito y a las zonas aledañas.

En conversación con los medios de comunicación, Méreles indicó que, ante las consecuencias de los fenómenos climáticos, la Octava Región Sanitaria implementa un plan de reorganización de los turnos de médicos, enfermeros y licenciados para garantizar la cobertura en los centros asistenciales y en los albergues temporales. El objetivo es asegurar la atención médica continua a las personas afectadas por la crecida.

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En cuanto a la provisión de insumos y medicamentos, el funcionario explicó que los pedidos se realizan directamente al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Las regionales de Ayolas y Yabebyry ya cuentan con refuerzos operativos, mientras que los faltantes puntuales se gestionan con la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), a fin de garantizar el abastecimiento a la población.

Méreles también mencionó que los reportes médic o s indican un incremento sostenido de consultas por infecciones de piel y micosis, debido a las condiciones de humedad y anegamiento. Ante esta situación, se prevé incorporar especialistas en dermatología para desarrollar jornadas de atención intensiva, destinadas principalmente a los menores afectados.

Finalmente, señaló que durante la presente semana se aguarda la visita oficial del ministro de Salud, Isaías Ricardo Fretes, a la zona afectada para supervisar las labores de asistencia sanitaria en el terreno.