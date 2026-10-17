Crecida del Paraná amenaza la economía de Ayolas por varios meses

Las proyecciones del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Ayolas y el monitoreo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) indican que, en los próximos días, el río Paraná podría alcanzar los 7 metros en el puerto local. El escenario genera preocupación, ya que el fenómeno de El Niño mantendría elevados los niveles del río durante los próximos meses, coincidiendo con la temporada turística y el inicio de la veda pesquera. Esta combinación afectaría considerablemente a la economía local.

La cota normal en Ayolas es de 1,80 m, el nivel de alerta se activa a los 4,20 metros y la franja de inundabilidad comienza a los 4,50 m. Si el río alcanza los 7 m, se superarían ampliamente los umbrales de riesgo. Además, las condiciones hidrológicas podrían mantenerse elevadas durante octubre, noviembre, diciembre y parte del verano, por lo que se prevé que las aguas no retrocedan rápidamente.

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A esta delicada situación se suma otro factor que agravaría la economía familiar: el 2 de noviembre se inicia la veda pesquera, que este año se extenderá hasta el 21 de diciembre próximo.

Rolando Ferreira, dirigente del sector pesquero comercial, señaló que, con el río crecido y la veda en curso, los pescadores artesanales y comerciales enfrentarán varios meses sin ingresos. Explicó que la actividad pesquera ya se veía dificultada por la bajante prolongada y la presencia de algas, y que ahora quedará formalmente suspendida.

“Este periodo afecta directamente a cientos de familias que dependen del río para su sustento, coincidiendo con las mayores dificultades por las inundaciones”, expresó Ferreira.

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Sin temporada turística de fin de año

La prolongación de los niveles elevados del río podría mantener las playas anegadas durante las fiestas de fin de año y la temporada de verano, coincidiendo con los meses de mayor afluencia de visitantes. Restaurantes, alojamientos y comercios locales perderían el movimiento económico que cada diciembre y enero dinamiza la actividad en esta ciudad turística.

La ausencia de turistas se sumaría a la paralización de la actividad pesquera, lo que configuraría un escenario complejo para el empleo y los ingresos de las familias de la zona.

“A esto se le debe sumar el desempleo del personal, ya que, al no haber movimiento económico, los propietarios de locales gastronómicos y hoteles no podrán sostener los pagos de salarios a sus trabajadores”, agregó el dirigente.

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Afectación

Si el río alcanza una cota de 7 metros, los barrios María Auxiliadora, San Rafael, San José Mí, Panchito López y los Carrizales ampliarían sus zonas anegadas. La situación podría dejar caminos intransitables y comunidades temporalmente aisladas. Ante este escenario, las evacuaciones preventivas deberían extenderse a sectores que actualmente aún se encuentran fuera de riesgo inmediato.

Como antecedentes, en 1983 la cota del río en el puerto local alcanzó los 8 metros. En 2014 se registró el segundo pico más alto, cuando el Paraná llegó a los 7,30 m. En 2018, la crecida alcanzó los 7 m.