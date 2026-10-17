Ministros visitaron zona de Ayolas afectada por crecida del río Paraná

La comitiva arribó al aeropuerto de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), poco después de las 07:40. En el lugar fueron recibidos por el gobernador de Misiones, Richard Ramirez (ANR - HC) el intendente de Ayolas, Carlos Duarte (ANR – HC); el diputado Carlos Arrechea (ANR – HC); autoridades departamentales; y el coordinador del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) local, José Mutti (ANR – Añetete), recientemente electo intendente de este distrito.

Posteriormente, la comitiva se trasladó hasta el Polideportivo Municipal, donde opera el COE y funciona uno de los campamentos temporales habilitados como refugio para las familias afectadas por las inundaciones generadas por El Niño.

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Durante el recorrido, Óscar González constató los trabajos realizados por las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) en la evacuación y asistencia humanitaria a los pobladores ribereños. Además, aseguró que el Gobierno Nacional, por directivas del presidente Santiago Peña, no escatimará esfuerzos para asistir a todas las familias afectadas mientras dure la emergencia.

Nivel del río Paraná

El informe del COE señala que la cota del río Paraná en la zona de Ayolas se encuentra en 6,40 metros. Las proyecciones indican que entre el sábado y el domingo el nivel se ubicaría entre los 6,40 y 6,50 m, mientras que para el lunes se estima un descenso hasta los 6,30 metros.

El nivel normal del río es de 1,80 metros, mientras que la cota de alerta aguas abajo de la represa Yacyretá es de 4,20 m. El límite de inundabilidad se sitúa en 4,50 metros.

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