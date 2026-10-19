Más de 100 familias afectadas por las inundaciones en Panchito López

El concejal municipal e intendente electo de Yabebyry, Paul Servín (ANR-HC), indicó que actualmente hay más de 100 familias afectadas por las inundaciones. A consecuencia del fenómeno de El Niño, algunas debieron ser evacuadas, mientras que otras permanecen aisladas en sus viviendas debido a la interrupción de los accesos terrestres.

El camino a la compañía Panchito López se encuentra interrumpido por el desborde del río Paraná, que cortó la conexión terrestre. Esta situación dificulta el traslado de los pobladores hacia otras comunidades por motivos de estudio, trabajo o salud.

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Aunque el nivel del río amaneció en 7,19 metros y experimentó una leve bajante, las autoridades técnicas advierten que la evolución hidrológica continúa condicionada por los pronósticos de lluvias en las cuencas altas, lo que podría provocar nuevos repuntes.

Trasladaron más de 4.000 cabezas de ganado ante el avance de las aguas

El concejal Servín mencionó que, en las zonas de Carrizal y Panchito López, entre 120 y 130 propietarios tuvieron que evacuar más de 4.000 cabezas de ganado ante el avance de las aguas.

Como medida paliativa, se inició la recepción y distribución de fardos de heno destinados a la alimentación de los animales. La asistencia es aportada por la Gobernación de Misiones y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), con el objetivo de contribuir al sostenimiento del ganado rescatado.

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Ismael Ortellado, pequeño ganadero de la compañía Panchito López, manifestó que la crecida del río Paraná mantiene en situación de emergencia a las comunidades de Carrizal y Panchito López.

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Expresó su preocupación por la falta de terrenos firmes para reubicar al ganado bovino y equino, mantenerlo alejado del agua y permitir que pueda alimentarse.

“Las pocas raciones de alimento que logramos conseguir, que además tienen un costo importante, apenas duran un día. Urge la presencia del Gobierno Nacional y del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG): los animales están sin comida y no sabemos cuánto tiempo podrán aguantar esta situación”, dijo el pequeño ganadero.

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