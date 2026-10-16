EBY aprueba US$ 4 millones para asistir a familias damnificadas

El consejero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Michel Flores, informó que, durante la reunión del comité realizada ayer, jueves, se aprobó un fondo de emergencia de aproximadamente US$ 4 millones, destinado a la asistencia de las familias damnificadas por El Niño en los departamentos de Misiones, Ñeembucú y Caazapá, así como en Encarnación. El funcionario y dirigente colorado misionero acompañó al ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate, durante una visita de supervisión y evaluación de los daños ocasionados por el fenómeno meteorológico.

Flores explicó que los recursos fueron aprobados para el director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Luis Benítez, con el objetivo de reforzar la asistencia a las comunidades afectadas.

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Además, mencionó que, en Ayolas, las tareas de asistencia se realizan a través del Centro de Operaciones de Emergencia (COE). El objetivo es garantizar que las familias afectadas por la crecida del río Paraná reciban la ayuda necesaria para hacer frente a la difícil situación que atraviesan a raíz del fenómeno climático de El Niño.

El Niño permanecerá durante varios meses, reitera el ministro Zárate

El ministro de la SEN, Arsenio Zárate, alertó que los efectos del fenómeno El Niño no serán de corta duración y que se prevé que se extiendan durante cinco a seis meses. “Tuvimos inundaciones pluviales por lluvias intensas, a las que se suma la crecida del río Paraná”, explicó.

Señaló que los efectos del fenómeno se prolongarán durante varios meses, por lo que la asistencia estatal continuará de manera ininterrumpida mientras persistan las necesidades en las comunidades afectadas.

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“La presencia del Estado no va a parar hasta el último día que se necesite ayuda”, enfatizó.

Asimismo, advirtió que el panorama podría agravarse en las próximas semanas debido al aumento del caudal del río Paraguay.

Respecto a la situación en Ayolas, el ministro destacó los avances en las tareas de evacuación y reubicación de las familias damnificadas.

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“Hay una importante cantidad de familias que ya fueron evacuadas y reubicadas gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno central, la Municipalidad de Ayolas, la Gobernación de Misiones, la Entidad Binacional Yacyretá y las Fuerzas Armadas”, detalló.

Añadió que las labores de asistencia no solo abarcan a las personas, sino también el rescate de mascotas pertenecientes a las familias afectadas. En cuanto al abastecimiento de insumos, confirmó que se prevé la llegada de nuevos cargamentos de ayuda humanitaria para reforzar la asistencia en la zona.

“Estamos coordinando la recepción de un aporte importante con mayor cantidad de materiales e insumos para reforzar la asistencia en la zona”, indicó.

El ministro Zárate recorrió las zonas afectadas acompañado del gobernador de Misiones, Richard Ramírez (ANR-HC); el intendente de Ayolas, Carlos Duarte (ANR-HC); el coordinador del COE e intendente electo, José Mutti; y concejales departamentales, entre otros.

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