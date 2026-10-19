San Pedro: damnificados levantan bloqueo de ruta tras recibir víveres

La decisión de levantar la medida de fuerza iniciada hace una semana se tomó después de varias horas de protesta en la mañana de este lunes. Durante el bloqueo de la ruta PY11, en el Cruce Amén, se registró momentos de tensión entre manifestantes y agentes policiales.

La Policía Nacional desplegó un importante contingente para garantizar la circulación vehicular y evitar nuevos cierres este lunes.

Las gestiones realizadas por el gobernador de San Pedro, Freddy Tadeo D’Ecclesiis (ANR) y el diputado de la zona, Leonardo Saiz (ANR), permitieron avanzar en las negociaciones y concretar el envío de los víveres. Los pobladores habían solicitado inicialmente 1.500 kits, pero finalmente se distribuyeron 1.200, lo que permitió destrabar el conflicto y liberar el tránsito.

La movilización queda en pausa tras la entrega de los kits de víveres

Los pobladores de los asentamientos Nueva Esperanza y Santa Bárbara de Santa Rosa del Aguaray, afectados por la granizada del pasado 3 de octubre, advirtieron que el levantamiento del bloqueo no significa que hayan desistido de sus reclamos.

Ranulfo Vázquez señaló que las familias continuarán atentas al cumplimiento de los compromisos y dejó en claro que la movilización está en pausa mientras esperan respuestas sobre los demás pedidos. Si no se concretan nuevas soluciones, los afectados no descartan retomar las medidas de fuerza.

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Además de los kits de víveres, los damnificados reclaman chapas para reparar los techos dañados, así como insumos y asistencia técnica y logística para preparar nuevamente sus terrenos y volver a cultivar.

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Más de 3.000 personas fueron afectadas por la granizada

Los pobladores aseguraron que más de 3.000 personas resultaron afectadas por el temporal, que provocó daños en viviendas, muerte de animales menores y pérdidas importantes en la producción agrícola.

Uno de los rubros más perjudicados fue el cultivo de sandía, destruido a pocos días de comenzar la cosecha. Los productores afirman que necesitan recuperar sus parcelas y contar con recursos para iniciar un nuevo ciclo agrícola, además de reparar los daños en sus hogares.

Ante la falta de respuestas inmediatas, los afectados conformaron una comisión, realizaron su propio relevamiento y presentaron pedidos de asistencia ante la Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray, la Gobernación de San Pedro, la SEN y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

La tensión dio paso a las negociaciones

Durante la protesta, los manifestantes permanecieron apostados a la vera de la ruta PY11, en el Cruce Amén, mientras la Policía Nacional mantenía un fuerte despliegue para evitar nuevos bloqueos. La posibilidad de un enfrentamiento generó preocupación ante las advertencias de los pobladores de volver a cerrar la vía si no obtenían respuestas.

Con la entrega de los víveres, el tránsito volvió a la normalidad; no obstante, el conflicto sigue abierto y las familias aguardan que la asistencia llegue también a sus viviendas y a sus unidades productivas.