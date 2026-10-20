Crecida del río Tebicuarymí afecta al Santuario de Itapé y a la playa Ysoro.

La crecida del río Tebicuarymí afectó sectores del Santuario Diocesano de la Virgen del Paso y de la playa Ysoro, dos de los principales atractivos turísticos y religiosos de Itapé, departamento de Guairá.

Las imágenes de la zona muestran una importante expansión del río, cuyas aguas avanzaron sobre sectores próximos al santuario y al templo. Sin embargo, pese a la magnitud de la crecida, hasta el momento no se reportaron daños en las instalaciones ni afectaciones de importancia en las áreas aledañas.

Desde la dirección del Santuario Diocesano de la Virgen del Paso señalaron que la inundación no ocasionó daños significativos en el predio. Asimismo, pobladores de la zona indicaron que no se registraron viviendas afectadas por el avance del agua en ese sector.

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La playa Ysoro, otro de los puntos turísticos de Itapé, que se ubica a unos 1.500 metros río abajo, también evidenció los efectos de la crecida. El agua avanzó sobre parte del espacio ribereño, donde se encuentra el distintivo barco, que constituye uno de los principales atractivos visuales del lugar.

Pese al aumento del nivel del río, no se observaron afectaciones considerables en la estructura de este atractivo ni en las zonas cercanas, de acuerdo con las informaciones recabadas en el sitio.

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Nivel del río comenzó a descender

Ceferino Quiñónez, canoero de la zona, señaló que el nivel del río Tebicuarymí ya comenzó a bajar luego de la importante crecida registrada en los últimos días.

Según explicó, los pobladores esperan que el cauce continúe descendiendo durante las próximas jornadas hasta recuperar su nivel habitual y que las aguas vuelvan a mantenerse dentro del canal natural del río.