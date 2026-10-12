Paso Yobái: temporal inunda caminos y viviendas en varias compañías rurales

Las lluvias registradas desde el fin de semana provocaron el desborde de arroyos, la inundación de caminos rurales y la entrada de agua en viviendas de varias compañías de Paso Yobái. Los pobladores reportan dificultades para trasladarse y daños en sus hogares.

Una de las zonas afectadas es la compañía Curuzú, donde el arroyo del mismo nombre se desbordó y cubrió sectores de los caminos aledaños, dificultando el tránsito de vehículos debido a la gran cantidad de agua acumulada.

La situación también afecta a la compañía rural San Agustín, ubicada a unos 23 kilómetros del casco urbano de Paso Yobái. Los pobladores reportaron que los caminos de tierra quedaron completamente inundados, lo que imposibilita el paso por algunos tramos.

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Otro reporte proviene de la compañía Kavaju Ry, situada a unos 24 kilómetros al este del centro urbano, donde las precipitaciones provocaron la inundación de patios y viviendas. Los habitantes de esta comunidad señalaron que tuvieron que tomar precauciones para proteger sus electrodomésticos y otros bienes ante el ingreso de agua en sus casas.

Además de las pérdidas materiales que podrían registrarse, la situación genera preocupación por los animales de cría que forman parte del sustento económico de varias familias. Los pobladores debieron resguardarlos para evitar que resulten afectados por las inundaciones.

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Las dificultades para transitar por los caminos de tierra también pueden complicar el traslado de los habitantes y el acceso a servicios básicos, especialmente en las comunidades más alejadas del casco urbano.

Además, varias de estas compañías reportan cortes de energía por la caída de algunos cables y descargas eléctricas. Se informó que personal de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) trabaja en la restitución del servicio.